La Fundación Princesa de Asturias alerta de suplantaciones de identidad en invitaciones para los Premios 2026

Archivo - El presidente de Asturias, Adrián Barbón, la Princesa Leonor, el Rey Felipe, la Reina Letizia y la Infanta Sofía en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2025 celebrados en el Teatro Campoamor, a 24 de octubre de 2025, en Oviedo. - Raúl Terrel - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Princesa de Asturias ha alertado este viernes de la detección de nuevos casos de suplantación de identidad en el envío de invitaciones para asistir a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2026 y a algunos de los actos con presencia de la Familia Real.

La entidad ha precisado que las únicas invitaciones válidas son las cursadas directamente por la propia Fundación Princesa de Asturias, y ha advertido de que ni la Casa de Su Majestad el Rey ni ninguna otra institución, pública o privada, envía invitaciones para estas actividades.

Asimismo, ha recordado que la asistencia a los actos vinculados a los galardones es gratuita. Por ello, ha subrayado que no se exige ninguna aportación económica a cambio de las invitaciones ni se solicita a los destinatarios el envío de documentos oficiales escaneados.

La Fundación puso en conocimiento de las autoridades competentes el primer caso de suplantación detectado el pasado mes de julio. Ante la proximidad de la celebración de los actos y tras haberse vuelto a detectar esta circunstancia, ha pedido a la ciudadanía que extreme las precauciones.

Las personas que detecten cualquier anomalía en una invitación recibida pueden comunicarlo a la Fundación Princesa de Asturias a través de la dirección de correo electrónico avisos@fpa.es.