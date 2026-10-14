La Fundación Princesa reparte 1.200 entradas gratuitas para ver el ensayo del concierto de los Premios

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OVIEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Princesa de Asturias pondrá a disposición del público 1.200 localidades para el ensayo general del XXXIV Concierto Premios Princesa de Asturias, organizado en colaboración con la Fundación Cajastur. El reparto de los pases gratuitos se llevará a cabo en las taquillas del propio Auditorio ovetense este sábado 17 de octubre en horario de mañana y tarde, entregándose un máximo de dos entradas por persona.

El ensayo general tendrá lugar el miércoles 21 de octubre, a las 20.00 horas, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo y será abierto al público, según ha informado la Fundación en nota de prensa. El reparto de entradas para asistir al ensayo general se realizará en las taquillas del Auditorio Príncipe Felipe el sábado 17 de octubre, en horario de 9.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas, o hasta agotar las localidades y se entregará un máximo de dos entradas por persona.

El Coro de la Fundación, junto con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, interpretará una selección de movimientos de la obra Sinfonía n.o 2 en Si bemol mayor, Op. 52, Lobgesang (Canto de alabanza) de Felix Mendelssohn.

Bajo la dirección de Nuno Coelho, el concierto contará también con la participación de las sopranos Sylvia Schwartz y Pilar Alva-Martín y el tenor Santiago Ballerini.