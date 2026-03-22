El funicular de Bulnes ampliará su horario desde Semana Santa y operará hasta las 22.00 horas en temporada alta

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OVIEDO 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El funicular de Bulnes, que el pasasdo año transportó a 115.931 viajeros, contará con más servicios y un horario ampliado durante todo el año. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias y el Ayuntamiento de Cabrales han consensuado nuevas frecuencias para ofrecer una mejor cobertura de las necesidades. Así, el tren retrasará su cierre hasta las 22.00 horas en temporada alta y terminará su operativa a las 19.00 horas el resto del año.

Según informa el Principado, el calendario de la temporada alta incluye el periodo del 1 de junio al 12 de octubre, la Semana Santa, los puentes del primero de mayo y diciembre y el Carnaval. El resto del año es considerado temporada baja.

Durante el día, el servicio funcionará ininterrumpidamente cada 30 minutos, desde las 10.00 horas, y se mantendrá el trayecto madrugador, que se viene realizando a las 08.30 horas.

La ampliación de horarios comenzará el próximo sábado 28 de marzo, coincidiendo con el inicio de la Semana Santa, e implica que la oferta de frecuencias se incremente de 22 a 26, en temporada alta, y de 16 a 20, el resto del año.

Los nuevos servicios en temporada alta se suman desde las 20.00 hasta las 22.00 horas, cada media hora. Respecto a la temporada baja, se incorporarán nuevas salidas a las 13.00 y las 13.30, a mediodía, y a las 18.30 y 19.00 horas, por la tarde.