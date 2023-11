García (PSOE): "Los ataques a las sedes socialistas se producen por una falta de valor democrático"

El líder socialista agradece su apoyo y solidaridad, "ninguna de partidos de la derecha", recalca



GIJÓN, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, Monchu García, ha sostenido este jueves que "los ataques a las sedes socialistas se producen por una falta de valor democrático".

García, a través de una nota de prensa, ha puntualizado que la gravedad no es tanto el ataque, "sino quienes lo alientan, el cómo y el por qué se producen esos ataques".

Algo que ha atribuido a una "falta de valor democrático, de no entender cómo funcionan las reglas del juego, de no entender cómo son las mayorías y de no entender que todo el mundo, aunque no piense igual, tiene el mismo derecho como español a votar y a expresar sus posiciones", ha afirmado el dirigente socialista, a su vez diputado regional.

Al tiempo, ha expresado muestras de agradecimiento por parte del PSOE a las personas de diferentes fuerzas políticas que han transmitido su apoyo y solidaridad, "ninguna de partidos de la derecha", según él, y que señalan que no hay que poner el foco en las personas exaltadas.

"Para nosotros no es tan importante quién nos ataca a lo largo de casi 150 años que tiene este partido, sino quien defiende las casas del pueblo y quién se solidariza con nosotros", ha llamado la atención.

Para García, esa es la manera en la que se construye un país con la diferencia de unos y otros. "No tenemos que pensar igual, pero al menos defender las reglas del juego", les ha conminado el secretario general, quien ha animado a estar "unidos" en la defensa de la Democracia.

Además, Monchu García ha concluido que estas actitudes violentas interpelan a quienes tienen un pensamiento demócrata porque "la democracia es la única herramienta que tenemos para conjugar diferencias. Hay que respetar las reglas de la democracia y hay que mimarla porque si nos la saltamos, el riesgo de lo que puede suceder es alto".