Gascona acoge el I Concurso de Carteles de la XXVI Preba de la Sidra

Anuncio del primer Concurso de Carteles anunciadores de la XXVI Preba de la Sidra. - ASOCIACIÓN HOSTELEROS DE GASCONA

OVIEDO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Hosteleros de Gascona 'El Bulevar de la Sidra' convoca el primer Concurso de Carteles anunciadores de la XXVI Preba de la Sidra. El certamen tiene como objetivo seleccionar la imagen oficial que representará esta celebración, que tendrá lugar el próximo domingo 7 de junio a partir de las 12.00 horas en la Calle Gascona de Oviedo.

El concurso está abierto a la participación de autores tanto nacionales como internacionales, quienes podrán presentar una única propuesta original e inédita, realizada en técnica libre. Los carteles deberán inspirarse en el espíritu de Gascona y reflejar elementos característicos como la cultura asturiana, la sidra escanciada, la gastronomía tradicional o el ambiente festivo propio de la Preba.

Las obras deberán presentarse en formato digital (PDF) y enviarse por correo electrónico a la dirección info@gasconaoviedo.es antes del 15 de abril de 2026 a las 23.59 horas. El jurado, designado por la organización, valorará la creatividad, la calidad artística y la capacidad de representar la esencia del evento.

El cartel ganador recibirá un premio de 600 euros y se convertirá en la imagen oficial de la XXVI Preba de la Sidra. Además, una selección de las obras presentadas formará parte de una exposición pública organizada por la Asociación. Con esta iniciativa, Gascona refuerza su apuesta por la creatividad y la participación cultural, implicando a artistas y diseñadores en una de las fiestas más representativas de la ciudad. Las bases del concurso se pueden consultar en www.gasconaoviedo.es.