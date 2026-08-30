Las gasolineras más económicas para repostar diésel este domingo en Asturias, en El Entrego y La Felguera

Archivo - Gasolinera en Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El precio más económico este domingo 30 de agosto para repostar gasóleo A habitual vuelve a encontrarse en una gasolinera ubicada en el kilómetro 47 de la carretera AS-17, en El Entrego (San Martín del Rey Aurelio), y en la calle Baterías de Cok en La Felguera (Langreo).

En ambos puntos, el litro de gasóleo habitual es de 1,709 euros por litro, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico recogidos por Europa Press.

Les sigue como más barata la estación de la zona calle Manuel Vigil Montoto, en Veriña (Gijón), en este caso con un precio de 1,748 euros por litro.

En cuanto a otro de los combustibles habituales entre los conductores, el de la gasolina 95 E5, el precio más económico en Asturias se encuentran también en las gasolineras de El Entrego y de La Felguera mencionadas, a 1,599 euros por litro de gasolina. Les sigue la gasolinera ubicada en el punto kilométrico 22 de la AS-II, en Gijón, con un precio de 1,656 euros el litro.