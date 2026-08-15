Las gasolineras más económicas para repostar diésel este sábado en Asturias, en El Entrego y La Felguera

Archivo - Una persona reposta gasolina en un coche - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

OVIEDO 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El precio más económico este sábado 15 de agosto para repostar gasóleo A habitual se encuentra en una gasolinera ubicada en el kilómetro 47 de la carretera AS-17, en El Entrego (San Martín del Rey Aurelio), y en la calle Baterías de Cok en La Felguera (Langreo).

En ambos puntos, el litro de gasóleo habitual es de 1,709 euros por litro, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico recogidos por Europa Press.

Les siguen como más baratas la de la salida 456 en la A-8 (Siero), la de calle Valeriano León (Granda), la de calle Irlanda parcela 3A (Oviedo), la del polígono industrial Bobes parcela 15 (Siero), la de polígono de Proni (Siero), y la de poligono industrial Sia Copper (Siero), todas ellas con un precio de 1,719 euros por lítro.

En cuanto a otro de los combustibles habituales entre los conductores, el de la gasolina 95 E5, el precio más económico en Asturias se encuentra las gasolineras de calle Vega de Arriba en Mieres, calle recta de Peñaflor en Grado, Camino de La Tejera (Corvera) y polígon de la Curiscada en Tineo. En todas ellas el precio es de 1,649 por litro de gasolina.