Gázquez (PP) considera una "barbaridad" adelantarse a los plazos europeos para afrontar la transición energética

Rehúsa valorar la crisis interna del PP asturiano: "No estamos en otra dinámica que no sea explicar el programa"

OVIEDO, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por Asturias, Paloma Gázquez, ha calificado de "barbaridad" la intención del Gobierno socialista de aplicar los plazos europeos para afrontar la transición energética "más rápido" que los países que compiten "directamente" con la industria asturiana.

Considera Gázquez que España no debe ser "más papista que el papa" y proceder a cerrar las térmicas que queman carbón "sin tener un recurso alternativo ya previsto y planificado". En una entrevista concedida a Europa Press con motivo de los próximos comicios electorales del 28 de abril, ha señalado que poner en marcha estos cierres antes que el resto de países "es una barbaridad" ya que España perdería "estar a la cabeza" de la industria europea.

En este contexto, ha abogado por dotar de usos alternativos a las térmicas y explorar "otras facetas" de Hunosa, llevando a cabo una reconversión profunda hacia otro tipo de energías, buscando nuevas materias primas de las que extraer energía con los conocimientos de los profesionales de la hullera pública.

Ha criticado además el borrador del estatuto para las industrias electrointensivas, un documento que la candidata 'popular' ha considerado que "no es el más adecuado" y es "muy problemático" para las grandes industrias afincadas en Asturias --como Alcoa, Arcelor o AZSA-- y el conjunto de España. Con todo, ha vaticinado que este estatuto no llegará a aprobarse antes de las elecciones.

En su lugar, ha defendido, el PP tendría una política energética "seria, real y consecuente". "Lo que ha hecho el Gobierno es un caos, hemos abandonado un tipo de energía sin saber adónde vamos y sin tener cubiertas las necesidades", ha denunciado.

PRIORIDADES EN INFRAESTRUCTURAS PARA ASTURIAS

De cara a las elecciones del 28 de abril, la 'número uno' de la candidatura asturiana del PP al Congreso ha asegurado que su partido se ha marcado varias prioridades en materia de infraestructuras para Asturias, la mayoría de ellas puestas en marcha durante el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) y "paradas" por el Ejecutivo de Pedro Sánchez (PSOE).

Entre ellas ha priorizado impulsar la ronda norte de Oviedo, la ronda norte para vehículos pesados en Avilés, los accesos al Musel, el Plan de Vías o los accesos a Aboño, además de finalizar la autovía Oviedo-La Espina, y "regular y potenciar bien" la pesca, el medio forestal, y rural.

Aboga además por impulsar una "política fuerte" para dotar de nuevas tecnologías y transportes al oriente y occidente asturiano, a fin de fijar población y potenciar en las alas el crecimiento.

Además de todas ellas, ha situado la finalización de la Variante de Pajares, sin cambiar el actual proyecto para evitar más demoras, pero impulsando estudios para acercar la Alta Velocidad "al centro de las ciudades". Así, ha explicado que el actual proyecto contempla que el AVE finalice en Lena, sin que haya un planteamiento para llevarlo a Oviedo, Gijón y Avilés.

Considera Gázquez que la despoblación es el mayor de los retos a los que se enfrenta Asturias actualmente, al no tener "apenas crecimiento económico". "Todos tratan de buscar trabajo y no lo hay en Asturias", ha lamentado.

CRISIS DEL PP

Respecto a la situación interna del PP asturiano, en el que el secretario general, Luis Venta, ha sido apartado de su cargo por presuntas amenazas y con la candidata a la Presidencia del Principado, Teresa Mallada, investigada por su etapa como edil en Aller, Gázquez ha rehusado valorarla.

Ha afirmado, en su lugar, que "lo único" que le preocupa es transmitir a los asturianos el programa general del PP y hacer llegar a la ciudadanía que los nueve meses de Gobierno de Pedro Sánchez "han sido terribles" para Asturias y España.

"No estamos en otra dinámica que no sea explicar el programa y hacer llegar a los ciudadanos que es el mejor para España", ha abundado. "No tengo ninguna otra perturbación", ha insistido.