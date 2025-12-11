El gerente del Sespa apuesta por facilitar los cribados oncológicos para incrementar la participación ciudadana

Archivo - El gerente del Sespa, Aquilino Alonso. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El gerente del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), Aquilino Alonso, ha detacado este jueves la importancia de avanzar en oncología y en los programas de cribado en la región. Lo ha hecho durante la inauguración del XXXIII Simposio Internacional TTD, un foro en el que participarán expertos nacionales e internacionales en tratamiento de tumores digestivos.

En el encuentro, Alonso ha subrayado que "el hecho de que en Asturias se puedan debatir los últimos avances en el tratamiento de la oncología y se intercambien experiencias entre todos los profesionales nos permite seguir avanzando y, además, nos obliga como Administración Pública a planificar y encabezar el futuro", lo que ha considerado fundamental tanto para los profesionales como para la población.

El gerente del Sespa ha afirmado que uno de los objetivos prioritarios de la Administración es incrementar la participación en los programas de cribado oncológico. "Mientras más gente participe, antes podremos actuar sobre una enfermedad tan compleja como el cáncer. Nuestro objetivo sería, por ejemplo en los cribados de cáncer de mama, alcanzar cifras de participación en torno al 70%, que ya son buenas, aunque sabemos que llegar al 100% es complicado", ha explicado.

Para facilitar la participación, Alonso ha señalado que se están implementando medidas que permitan a la población acceder más fácilmente a los cribados, incluso con la posibilidad de recibir y devolver las pruebas en el domicilio. "Queremos concienciar a toda la población de la importancia de acudir a los cribados cuando llega la edad indicada", ha señalado.