"El gesto de generosidad que tuvo Teresa y de responsabilidad, yo creo que hace grande al PP", defiende González (PP)

GIJÓN, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Gijón y diputado regional, Pablo González, ha destacado este viernes que "el gesto de generosidad que tuvo Teresa --Mallada-- ayer, y de responsabilidad también, yo creo que hace grande al Partido Popular".

Así lo ha indicado, en respuesta a los medios de comunicación en una visita al polígono de Promosa, en Gijón, respecto al anuncio de Mallada de que no va a optar al congreso del PP regional al perder el apoyo de Génova para liderar el partido.

"Nosotros no nos dedicamos a dar espectáculos de ningún tipo", ha agregado, en réplica a las declaraciones de la secretaria de Organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE, Gimena Llamedo, quien contrapuso el modelo "democrático" del PSOE frente a las "decisiones de despacho en Madrid" del PP.

Ha reivindicado, en este caso, que a las 24 horas de que se conociese la decisión del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, la "generosidad" que tuvo Teresa Mallada y el gesto que tuvo, la honra no solo a ella sino también al partido, "y lo hace muy grande", ha apostillado.

"Me gustaría que se comparase con la actitud de otros partidos", ha señalado González. Este ha quitado a hierro a que no estuviera presente en la rueda de prensa que dio Mallada, al argumentar que estaba en Gijón. "Es una gran decisión", ha afirmado, en el sentido de que hace grande al partido y a ella como persona, según él.

"Esto va de lo que decida el partido", ha indicado al ser preguntado por su valoración reciente sobre Mallada de que se sería una buena candidata y una buena presidenta del Principado de Asturias.

En cuanto al grupo parlamentario, ha eludido hacer declaraciones sobre cuestiones internas. "Yo creo que estamos trabajando todos como hasta ahora, estos tres años, hemos trabajado bien, y yo particularmente no veo ninguna necesidad, absolutamente, de que se haga nada especial ni extraordinario, que no se haya venido haciendo hasta ahora", ha considerado, a lo que ha matizado que no le corresponde a él opinar acerca de estas cosas.

Ha apuntado, asimismo, que las crisis en el PP siempre se han gestionado "de maravilla". A su juicio, el partido ha sabido resolver las cosas "de manera estraordinaria y en un tiempo récord".

González, por otro lado, no ha entrado a valorar si esta decisión de Génova pudiera tener algo que ver con la comida en Madrid entre el secretario del PP asturiano, Álvaro Queipo, y el fundador de Foro Asturias, el ex ministro del PP Francisco Álvarez-Cascos. "No tengo ni idea, ni me corresponde a mí decirlo", se ha limitado a indicar. Tampoco ha dado una opinión sobre si este cambio en la Dirección regional del partido puede favorecer la reunificación del voto del centro derecha en la región.

CANDIDATURA PARA GIJÓN

Preguntado sobre si desde Génova le han ratificado en su puesto, al cargo del PP gijonés, se ha limitado a indicar que eso "no toca" y que la Dirección nacional no se dedica a ello en estos momentos. "No me preocupa, yo hago mi trabajo", ha respondido a si se siente respaldado por Génova.

"No me corresponde a mí anticipar nada", ha remarcado González. Respecto a si se sigue viendo su futuro al frente del PP de Gijón, ha insistido, como ya hizo respecto a Mallada, que "esto no va de lo que uno quiere, sino de lo que quiera el partido para mí".

"Espero ser candidato, pero esto no lo decido yo, lo decide el partido", ha reiterado.