Gijón acoge este fin de semana la feria de productos de León en la Plaza Mayor. - GIJÓN

OVIEDO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Gijón celebra este fin de semana una feria gastronómica de productos de León en la Plaza Mayor, organizada con la colaboración del Ayuntamiento y la Diputación de León. La iniciativa forma parte de los actos del 42 aniversario de la Casa de León en Asturias.

El evento cuenta con la participación de más de una veintena de casetas que ofrecerán embutidos, miel, legumbres, vinos, chocolates, quesos y dulces. Durante la feria se realizarán presentaciones, catas y degustaciones de los distintos productos.

La feria ha dado comienzo el viernes y se prolonga hasta el domingo a las 21.30 horas, consolidándose como "una portunidad para estrechar lazos de amistad con León", según el Ayuntamiento gijonés.