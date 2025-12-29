Gijón activa el nivel 1 de contaminación atmosférica

GIJÓN 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha activado este lunes a partir de las 10.00 horas un escenario de contaminación atmosférica Nivel 1 - Aviso, en virtud del Protocolo de Actuación en Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste de Gijón.

La medida se ha adoptado tras la emisión, por parte del Servicio de Vigilancia y Calidad Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, de un informe con fecha de hoy en el que se da cuenta de que desde el pasado 26 de diciembre de 2025 se han ido registrado valores elevados de partículas PM10 en la estación de medición de El Lauredal, superándose los valores establecidos en el Protocolo durante tres días consecutivos, lo que implica la activación del Nivel 1.

Las medidas a adoptar en virtud de este nivel están detalladas en las páginas 13 y 14 del Protocolo. Si en los próximos días los valores registrados no alcanzan los umbrales de concentración y/o las previsiones de la AEMET muestran un pronóstico favorable tendente a la difusión de los contaminantes, se valorará la desactivación del Protocolo.

En caso contrario o si se siguen registrando valores elevados de partículas, se mantendrá su activación o, si fuera preciso, se considerará la modificación del nivel de activación de éste.

El Ayuntamiento de Gijón cuenta, a través de la APP Municipal Gijón, con un sistema de avisos a la ciudadanía para informar en los casos en los que el Protocolo de Episodios de Contaminación del Aire en la Zona Oeste sea activado, indicando el nivel de activación. Puede accederse al mismo a través del siguiente enlace: https://www.gijon.es/app/aire.