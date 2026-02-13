Archivo - Vista de la fábrica de acero de ArcelorMittal en Gijón, Asturias (España). - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

GIJÓN, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La reparación del Horno Alto B de la planta gijonesa ArcelorMittal, ya iniciada, está pendiente de los Derechos de Emisiones de CO2.

De no llegar estos, el escenario financiero sería "complicado". Así lo ha explicado, según un comunicado de CCOO, la multinacional del acero, durante la reunión informativa a la parte social celebrada en este día con respecto a estas obras.

En este sentido, los trabajos de reparación del horno alto dieron comienzo este pasado jueves, fecha del anuncio de su parada. Estos consistirán en la apertura de una ventana de grandes dimensiones en la línea de toberas para el acceso a la maquinaria y que esa extraiga todo el material posible, de forma que se haga una reparación de su interior para asegurar su arranque por Oxilanza y funcionamiento. Se ha descartado, por parte de la multinacional, una remodelación completa.

Asimismo, se estima que los trabajos tengan una duración de cuatro meses y un proceso de recuperación de producción de unos dos meses, siempre que el este proceso se desarrolle con normalidad.

En cuanto al Horno Alto A, desde la empresa se ha señalado que realizarán paradas periódicas mensuales y han remarcado que sus zonas críticas están "sin problemas". Al tiempo, han asegurado su producción actual.

No se ha detallado, por el momento, la afectación sobre el empleo de la situación del Horno Alto B, si bien se ha adelantado que se va a crear una Comisión de Gran Obra donde se abordarán los aspectos de seguridad y otros que sean pertinentes.