Gijón.- ASPA augura un año "récord" en ventas y anima a acudir a la Feria del Vehículo Seminuevo y Km0

El presidente de la Asociación del Principado de Asturias (ASPA), Miguel Pérez, ha destacado este viernes que este año está siendo un año "extraordinario" en el mundo del auto, con una expectativa de superar a nivel nacional el 1.300.000 unidades de matrículas de coches nuevos.

Ha apuntado, unido a ello, que a día de hoy se han comercializado ya más de dos millones de unidades de vehículos de ocasión, con lo cual ha augurado que va ser un año "récord" de recuperación del sector del auto.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de la inauguración de la VI Edición de la Feria del Vehículo Seminuevo y Km0, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

Pérez ha incidido en que las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) se van a ir implantando en los centros de las grandes ciudades, por donde determinados coches no van a poder circular. Se necesitará que tengan una pegatina ambiental de la DGT al menos de tipo C, si no de cero o eco.

Todo ello, según él, está moviendo el mercado, pero también las tecnologías, por lo que aquel que tiene que cambiar de coche, tendrán en cuenta ya las nuevas exigencias.

Sobre esta feria, ha recordado que comenzó como un experimento en momentos difíciles para el sector, donde había mucho sobrestockaje. Un evento que en su pasada edición vendió el 85 por ciento de los coches.

En este año, estarán presentes 35 marcas, todas implantadas en Asturias, y se exponen más de 350 unidades. Ha llamado la atención, asimismo, sobre que en la feria ya empieza a haber un intenso alto porcentaje de coches híbridos, híbridos y electrificados, sean tanto eléctricos 100 por ciento como híbridos enchufables.

Ha animado, al tiempo, a acudir a esta feria, que permanecerá abierta desde este viernes hasta el próximo domingo, en horario de 10.00 a 20.00 horas, ininterrumpidamente, si bien cerrará a las 19.00 horas.

Pérez ha asegurado que en esta edición hay cosas muy interesantes en la feria y con unos descuentos muy importantes, de incluso un 25 por ciento.

"Son coches de direcciones seminuevos con esa idea de hacer un auge de final de año, de aprovechar estos descuentos de liquidación por el cambio de año, básicamente", ha agregado.

APOYO AL SECTOR

Junto a él han hablado el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, y el concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Urbano de Gijón, Pelayo Barcia.

Baragaño, por su parte, ha señalado que el automóvil es un sector "importantísimo". Asimismo, ha indicado que ha habido una "ralentización" en su fabricación por todos los cambios normativos "difusos" y de tecnologías.

Ha esperado, relacionado con ello, que el cambio tecnológico se haga rápido para que la gente sepa qué tiene que comprar y que se vuelva a dinamizar el sector.

Barcia, en su caso, ha coincidido en que este sector vive momentos "complejos" por normativas "difusas" por parte del Gobierno de España y ayudas para la compra de vehículos que no acaban de llegar.

Asimismo, ha comprometido el apoyo del Ayuntamiento gijonés a este sector para que siga creciendo. Sobre la feria, ha opinado que es una buena oportunidad para quien quiera cambiar de vehículo.