Gijón: El Ayuntamiento instalará una bandera de España en la rotonda junto a la avenida de El Molinón

Archivo - Estadio de El Molinón, en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consistorio gijonés instalará una bandera de España en la rotonda ubicada junto a la avenida de El Molinón, en el tramo que separa la misma del estadio.

Según una nota de prensa del Ayuntamiento de Gijón, ya se han realizado, a través de una asistencia técnica, los cálculos para la cimentación y en las próximas semanas se iniciará el proceso de licitación con vistas a proceder a su colocación en otoño.

"No podría haber mejor momento para este anuncio que el día después de que nuestra Selección haya vuelto a hacer historia, uniendo a todo un país y ejemplificando una vez más el valor de lo colectivo", ha destacado el concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, Jorge González-Palacios.

En este sentido, desde el Ayuntamiento se ha justificado su colocación por su significado recogido por la Constitución, en la que se define la bandera de España como el "signo de la soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria y la representación de los valores y libertades superiores expresados en la Constitución", han resaltado.