Gijón.- CAC - Asprocon convoca la XVII edición del Concurso de Fachadas 'Plomadas de Plata'

GIJÓN, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon) ha presentado esta mañana la XVII edición del Concurso de Fachadas 'Plomadas de Plata' en la Sala de Exposiciones de la Antigua Rula de Gijón.

El certamen reúne 22 fachadas participantes, presentadas por empresas de edificación y rehabilitación de toda la región, cuyas imágenes pueden verse en la antigua Rula de Gijón. La exposición ha sido presentada por la presidenta del Grupo de Promotores de CAC-Asprocon, María Calvo, a su vez presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE).

Según una nota de prensa de CAC-Asprocon, las propuestas destacan "por su combinación de calidad técnica, diseño arquitectónico y aportación al paisaje urbano".

La muestra podrá visitarse hasta el próximo día 19, de lunes a viernes, en horario de 18:.00 a 21.00 horas, con apertura adicional los sábados y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

El fallo del jurado se dará a conocer después de la Asamblea del Sector de la Construcción, que se celebrará el día 11 de este mes. >En ese acto se entregarán las emblemáticas 'Plomadas de Plata', diseñadas por el artista asturiano Joaquín Rubio Camín, que reconocen las actuaciones más destacadas en cada categoría por su calidad, impacto y contribución al patrimonio urbano.

CAC-Asprocon ha resaltado la importancia de este certamen como una iniciativa que impulsa la cultura constructiva, fomenta la rehabilitación de calidad y acerca a la ciudadanía ejemplos relevantes de la arquitectura y la construcción que se desarrolla en Asturias.