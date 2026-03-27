Gijón se convertirá en mayo en capital del transporte con el Congreso Nacional de Empresarios del sector

Presentación, en recinto ferial gijonés 'Luis Adaro' acogerá, del XX Congreso Nacional de Empresarios de Transporte de Mercancías, que se celebrará en Gijón del 20 al 22 de mayo. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El recinto ferial gijonés 'Luis Adaro' acogerá, del 20 al 22 del próximo mes de mayo, el XX Congreso Nacional de Empresarios de Transporte, bajo el lema 'El transporte en el lugar que le corresponde'.

Gijón se convertirá de este modo en la capital de transporte y en la única ciudad española que repite como sede de este congreso, tras su celebración en 1994.

Así lo ha destacado el presidente de la patronal asturiana del transporte, Ovidio de la Roza, antes de inaugurar la Jornada Técnica sobre Adaptación a la nueva normativa y repercusiones para las flotas de 44 toneladas, en el recinto ferial gijonés, acompañado por el secretario general adjunto de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), Dulsé Díaz Fresno, y por la vicealcaldesa gijonesa y edil de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega.

Díaz Fresno, por su parte, ha explicado que este congreso se celebra cada dos años, a lo que ha considerado que se ha convertido en un gran punto de encuentro entre el sector del transporte y sus clientes.

Al tiempo, ha señalado que, con el lema del congreso, se busca reforzar la "unidad y liderazgo" del sector como motor de la economía. Ha resaltado, asimismo, que Gijón no solo hace historia y se convierte en la primera ciudad que repite como sede de este congreso, sino que se consolida como ciudad referente del sector.

A mayores, ha apuntado que ya es mitad congreso, mitad feria. A este respecto, ha puesto en valor que se ha conseguido que los principales proveedores quieran venir a exponer sus productos a los transportistas que acuden. Incluso, ha augurado que en este congreso se va a montar la mayor exposición que pudieran hacer y ha resaltado que es muy importante que todos estén "juntos".

Sobre las jornadas que se van a celebrar en el congreso, ha adelantado que van a ser "de máximo nivel", al tiempo que coincidirán con la celebración de la asamblea general.

El congreso, además, se estructura en cinco grandes temas: coyuntura económica y liderazgo; política de transportes; situación y perspectivas de la pyme; retos laborales; estrategia aseguradora y gestión integral del riesgo; y ciberseguridad en las empresas de transporte.

Asimismo, Díaz Fresno ha destacado que está prevista la participación, entre otras autoridades, del ministro de Transportes, Óscar Puente, el presidente del Gobierno de Asturias, Adrián Barbón, el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel.

Pumariega, por su lado, ha resaltado la posición estratégica de Gijón, que debe ser tenida en cuenta. También ha visto oportuno el lema del congreso, para los tiempos que se viven. A su modo de ver, hacen falta espacios para reflexionar y darse cuenta de la importancia de la cadena logística, al que pertenecen miles de profesionales.

Para ella, hablar de transporte es hacerlo de un sector "primordial" y de cohesión territorial, lo que lo convierte en uno de los sectores pilares para que funcione todo el país.

La edil ha aludido a la trayectoria y cultura industrial de Gijón, a lo que ha señalado que tienen vocación de seguir mejorando y reforzar el papel de la ciudad en el Arco Atlántico. No en vano, ha incidido en que entre las fortalezas de Gijón está la logística y el transporte, que ha visto como una oportunidad para generar empleo de calidad.