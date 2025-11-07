Convocada la primera sesión del Observatorio de la Economía Plateada

Archivo - Edificio de Gijón Impulsa, en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El edificio Asturias del Parque Científico y Tecnológico de Gijón acogerá el próximo día 10 la primera sesión del Observatorio de la Economía Plateada, según una nota de prensa de Gijón Impulsa.

Esta iniciativa, promovida por Gijón Impulsa, tiene por objeto transformar el bienestar y la longevidad en oportunidades, en el marco de la Estrategia de Economía Plateada incluida en el pacto social Gijón Futuro 2024/2027.

Tras la celebración del Foro de la Economía Plateada el pasado 9 de junio, se convoca ahora el citado Observatorio, cuya primera sesión se centrará en identificar oportunidades, compartir experiencias y conectar a empresas, profesionales, administraciones y entidades sociales que ya trabajan -o quieren empezar a hacerlo- en sectores vinculados a la longevidad, la salud, el bienestar, la accesibilidad y la innovación social.

La vicealcaldesa gijonesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón, Ángela Pumariega, será la encargada de la presentación del evento, en el que también está previsto que participen Alberto Bokos, fundador de Plataforma 50 - Hacking Longevity, referente nacional en modelos colaborativos y soluciones empresariales vinculadas al envejecimiento activo.

Asimismo, se ha señalado que el siguiente paso será la celebración de los Talleres del Observatorio de la Economía Plateada, así como diversas acciones relacionadas con la Economía Plateada. Se busca con ello que Gijón refuerce su posicionamiento como ciudad saludable, innovadora y comprometida con la longevidad activa.