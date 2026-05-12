Gijón estrena Nuevo Mercado Navideño en el centro: 40 días de celebración desde 2026

Archivo - Iluminación navideña en la plaza Mayor de Gijón (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha publicado los pliegos de contratación para la organización del nuevo Mercado Navideño correspondiente a las campañas 2026/2027 y siguientes.

Se trata de un proyecto que supone una renovación del modelo festivo de la ciudad con una propuesta "más moderna, atractiva y competitiva", según una nota de prensa del Consistorio gijonés.

El contrato, que se licita mediante procedimiento abierto y con criterios medioambientales, cuenta con un presupuesto base de licitación de 485.078,60 euros (IVA incluido) para las dos primeras ediciones. El documento también recoge la posibilidad de dos posibles prórrogas de un año cada una.

El concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos, Abel Junquera, desde cuya área se ha organizado todo el proceso, ha destacado que con este nuevo contrato pretenden dar un salto de calidad en la oferta navideña de Gijón, "superando el modelo anterior y avanzando hacia un mercado más cuidado, con mayor atractivo y capacidad para generar actividad económica", ha remarcado.

UN MERCADO DE 40 DÍAS

Asimismo, el mercado se desarrollará durante 40 días, entre el próximo 27 de noviembre y el 5 de enero de 2027. Este se ubicará en un amplio espacio del centro que abarca el paseo de Begoña, la calle Covadonga, la plaza de los Campinos, la calle San Bernardo y la avenida de la Costa.

El horario será continuo todos los días de la semana. Además, combinará actividad comercial, gastronómica y de ocio. El nuevo mercado contará con más de 70 casetas de distintos tamaños y usos, adaptadas tanto a la venta de productos como a la hostelería, junto con zonas de estancia, pérgolas y una cuidada ambientación navideña.

El proyecto incluye iluminación decorativa en todo el recinto, portadas luminosas de acceso, elementos ornamentales y una estética homogénea inspirada en los mercados navideños europeos, con especial atención a la calidad de los materiales y a la integración en el entorno urbano.

Asimismo, el contrato contempla la instalación, mantenimiento y desmontaje del mercado, así como los servicios necesarios para garantizar su correcto funcionamiento durante toda la campaña.

IMPULSO AL COMERCIO LOCAL Y AL TURISMO

Según el Ayuntamiento, el objetivo del nuevo modelo es reforzar el comercio local y artesanal, generar un espacio de convivencia y consolidar Gijón como destino navideño de referencia en Asturias.

"Queremos que el mercado navideño sea un motor de dinamización para la ciudad, que genere ambiente, actividad y oportunidades para nuestros comerciantes, al tiempo que hace de Gijón un lugar más atractivo para quienes nos visitan en estas fechas", ha señalado Junquera.

El contrato tendrá una duración inicial que permitirá cubrir dos campañas navideñas, con posibilidad de prórroga para ediciones posteriores, lo que permitirá consolidar el modelo y mejorar progresivamente su desarrollo.

El inicio del montaje está previsto para mediados de noviembre de 2026, de manera que se garantice que el mercado esté plenamente operativo desde su inauguración.