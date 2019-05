Gijón.- Foro espera dejar de gastar 8 millones de euros de competencias impropias para destinarlos a inversión

Publicado 20/05/2019 13:01:56 CET

Foro rechaza aplicar el llamado IBI para ricos y propone congelar este impuesto

El candidato de Foro a la Alcaldía de Gijón, Álvaro Muñiz, ha presentado este lunes el programa electoral en materia de fiscalidad, que incluye el dejar de asumir competencias impropias -las que corresponden a otras administraciones--, con lo que pretende ahorrar unos ocho millones de euros.

Un dinero, correspondiente por ejemplo a lo que paga de más el Ayuntamiento en escuelas infantiles o planes de empleo, y que pretenden destinarlo a inversiones. Es por ello, que exigirán tanto a la administración estatal como la regional que se hagan cargo de estas competencias.

A esto han sumado otros 500.000 euros que quieren que el Principado les incremente respecto a la recaudación que el Ayuntamiento hace algunos impuestos, como pueda ser el IBI. Así lo ha destacado Muñiz, en rueda de prensa en la sede de campaña de Foro Gijón, junto a la concejala de Hacienda y también integrante de la candidatura local, Ana Braña.

Muñiz, asimismo, ha destacado que Foro ha gobernado la ciudad desde 2011, por lo que le avala la gestión. Algo que ha primado por encima de cualquier encuesta electoral. Sobre esto último, y ante las dos últimas encuestas que les dan una bajada de concejales, incluso de hasta la mitad, ha preferido referirse a la de valoración de los ciudadanos de la gestión de Foro.

En este sentido, ha resaltado que están encantados de que siete de cada diez ciudadanos consideran que la gestión de Foro es y fue aceptable, y mas del 50 por ciento la valora entre bien y muy bien. Es lo que más ilusiona a quien está trabajando en un ayuntamiento", ha asegurado, para después añadir "vamos a seguir trabajando con una ilusión total".

De hecho, ha recalcado que la buena gestión es hacer más cosas con menos dinero. Sobre la deuda, ha defendido el que cada ejercicio pueda tener su capacidad presupuestaria. Asimismo, ha remarcado que "nadie" puede acusar a Foro de dejar las arcas municipales vacías a final de mandato por sacar rédito electoral con grandes obras o proyectos.

PLAN DE MOVILIDAD

Se ha preguntado, por otro lado, respecto a la propuesta del Gobierno regional de extender la extensión de la zona ORA al entorno de Cabueñes y la Milla del Conocimiento, si no será la negativa del Principado respecto al Plan Municipal de Movilidad que quieren imponer su propio sistema "de espaldas al ciudadano y a la eficiencia de los transportes públicos", ha opinado.

Braña, por su lado, ha avanzado que apuestan por una gestión "eficaz y eficiente", con congelación de impuestos y contención del gasto. En esta línea, ha advertido de que Xixón Sí Puede y PSOE "engañan" cuando hablan de progresividad de los impuestos.

A este respecto, ha apuntado, como ejemplo, que el IBI, con el que el Ayuntamiento recauda 60 millones de euros, no es progresivo, ya que graba en función del inmueble y no a la persona. Ha incidido, eso sí, en que Foro cree que el sistema fiscal debe ser progresivo en el ámbito nacional y a través del IRPF, pero no los impuestos locales.

A esto ha sumado que Foro propondrá congelar el IBI si llega a la Alcaldía. Y en cuanto al llamado IBI para ricos que piden partidos como Podemos, ha considerado que paraliza la actividad económica y puede suponer "un alto riesgo" para el empleo. Se ha referido, a este respecto, a que los centros comerciales ya pagan, además de los impuestos generales, el del Principado de grandes superficies.

Por otro lado, ha destacado que la mejor medida para la movilidad es congelar el billete del autobús. Y en respuesta a la candidata socialista a la Alcaldía de Gijón, Ana González, le ha recalcado que no venga a dar lecciones la representante del partido de las cocheras de Emtusa. Sobre esta empresa, ha resaltado a cierre de 2018 fue la que más ha invertido en Asturias.

En cuanto a otras medidas concretas, Foro se ha comprometido a aplicar una bonificación del impuesto de circulación en un 50 por ciento a vehículos '0' emisiones y eco. También bonificarán el IBI en un 30 por cieto a familias numerosas o a autónomos que ejerzan negocio en locales de su propiedad.

Asimismo, mantendrán la política de minoración de la deuda. Braña ha resaltado que se bajó la deuda a lo largo de estos años de Gobierno de Foro en un 46 por ciento, pasando de más de 200 millones de euros a 119 millones.

La edil ha remarcado que la reducción en deuda no es un fin en sí mismo, sino que ahorra gasto financiero. Como ejemplo, ha dado el dato de que se pasó de 1,4 millones de euros a 800.000 euros en pago de intereses. También ha incidido en que por encima del 75 por ciento de endeudamiento el Ayuntamiento no sería autónomo y tendría que pedir permiso al Principado para realizar inversiones, mientras que ahora se sitúa este en un 48 por ciento.

De esta forma, ha remarcado que tendrán capacidad de financiación por tener un Ayuntamiento "saneado", ha destacado. Tanto Muñiz como Braña, en este punto, han recordado que el Ayuntamiento gijonés tuvo que salir "al rescate" de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial y también de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales del Principado de Asturias (Zalia).

Otras cuestiones serán llevar a cabo el plan de reforma administrativa, Plan Reto, que no lo pudieron hacerlo por el rechazo de los grupos municipales de oposición y sindicatos, o convocar la mayor Oferta de Empleo Público, que fue negociada con sindicatos.