Gijón inicia su carrera para ser candidata a Ciudad Verde Europea 2029

Reunión de la primera jornada de la 'Green Cities Agreement Study Visit - Gijón, celebrada en el Centro de Cultura Antiguo Instituto (CCAI) de Gijón. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento gijonés ha dado pasos para que Gijón inicie su carrera para ser candidata a Ciudad Verde Europea 2029, y así posicionarse como referente en sostenibilidad urbana.

En este sentido, se ha celebrado en el Centro de Cultura Antiguo Instituto (CCAI) de Gijón la primera jornada de la 'Green Cities Agreement Study Visit - Gijón', un encuentro europeo centrado en la gestión municipal de residuos y la economía circular, según una nota de prensa del Consistorio gijonés.

En esta primera jornada han participado representantes técnicos y políticos de ciudades como Stara Zagora (Bulgaria), Roman (Rumanía), Cascais (Portugal), Florencia (Italia) y Gotemburgo (Suecia), junto a expertos del centro tecnológico Eurecat, que han podido conocer de primera mano las estrategias que Gijón está desarrollando en materia de gestión de residuos y economía circular.

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Rodrigo Pintueles, ha destacado que encuentros como este permiten sentar las bases para iniciar con garantías el camino hacia la candidatura de Gijón como Ciudad Verde Europea en 2029.

"Queremos situar a Gijón a la altura de otros municipios españoles que ya han sido reconocidos como Ciudad Verde Europea, como Vitoria, Valencia o Barcelona", ha apuntado el edil.

Pintueles ha explicado que este objetivo se traduce en una hoja de ruta clara durante el actual mandato. "Nos hemos propuesto dar un salto adelante en la mejora de los principales indicadores de calidad ambiental, y en ese marco se enmarcan muchos de los proyectos que estamos impulsando en la ciudad", ha señalado.

Entre ellos, ha destacado actuaciones orientadas a mejorar la calidad del aire, garantizar un uso eficiente del agua, combatir la contaminación acústica, proteger la biodiversidad y fomentar la economía circular mediante una gestión de residuos basada en la reducción, reutilización, reparación y reciclaje.

Durante la sesión, además, se han presentado proyectos como Gijón Ecoresiliente, con especial atención a soluciones innovadoras como los tecnosuelos y los sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDs), que permiten avanzar en la circularidad del agua y el aprovechamiento de materiales.

La jornada continuará, este próximo viernes, con una visita técnica a las instalaciones del Consorcio Regional de Gestión de Residuos de Asturias (COGERSA), donde los participantes conocerán de cerca las soluciones regionales en tratamiento de residuos y los modelos de cooperación entre administraciones.