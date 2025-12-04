Gijón.- 'Naval Azul', atractivo para inversores y clave en un crecimiento unido a sostenibilidad e innovación

El inversor en Oceános y Climate Tech, Miguel de Ros, y la oceanógrafa y ambientóloga y CEO de Smart Blue Lab, María Gálvez, participan en la jornada 'Naval Azul, la nueva puerta al Atlántico', celebrada en este día en el Bioparc Acuario de Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El inversor en Océanos y Climate Tech, Miguel de Ros, ha considerado este jueves que el proyecto de 'Naval Azul' impulsado por el Ayuntamiento de Gijón es atractivo de cara a invertir.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la jornada 'Naval Azul, la nueva puerta al Atlántico', celebrada en este día en el Bioparc Acuario de Gijón.

De Ros ha incidido en que el sector del océano está viviendo una oportunidad única de desarrollar nuevos proyectos, tecnologías y soluciones que hasta la fecha no habían sido implementadas.

Para que todos estos proyectos nuevos se desarrollen se necesita inversión, talento y apoyo institucional e industrial. Por este motivo, ha considerado que iniciativas como la de 'Naval Azul' en Gijón "van por el buen camino".

Ha reconocido que es un sector que está empezando y cuenta con muy pocos inversores profesionales, si bien ha matizado que cada vez hay más. Aún así, ha insistido en que se trata de un sector que está empezando.

También la oceanógrafa y ambientóloga y CEO de Smart Blue Lab, María Gálvez, en declaraciones a los medios de comunicación, ha compartido la idea de la importancia de este sector de la Economía Azul.

Gálvez ha remarcado el potencial "increíble" de Gijón, apoyado en su base en su talento y en su pasado industrial. Ha señalado que ahora toca ir hacia sectores emergentes, o incluso no tan emergentes, pero que tienen capacidad de generar empleo de calidad y de mejorar la competitividad a través de la sostenibilidad y la innovación.

"Las oportunidades para Gijón, de la mano de 'Naval Azul', son inmensas", se ha mostrado convencida Gálvez. Un sector que engloba, según ella, actividades económicas tan diversas como la pesca o la acuicultura a las energías renovables oceánicas, biotecnología o industria naval. "Se van a generar nuevas cadenas de valor", ha apuntado.

Unido a ello, ha aludido al turismo 'azul', a lo que ha animado a mirar a otras ciudades para no cometer los mismos errores. Ha apostado, en este caso, por potenciar un turismo 'azul' regenerativo, que contribuya a mejorar la calidad de vida de las ciudades y sus habitantes.

No en vano, ha recalcado que el turístico es el sector que más empleo y facturación genera y dentro de este el 'azul' está siendo muy importante. De ahí que ha considerado fundamental corregir errores, para lo que ha abogado por estudiar la capacidad de carga, que los destinos no pierdan su identidad y que se proteja el patrimonio y cultura de las localidades.

Para Gálvez, el objetivo es que, a través de la innovación y la sostenibilidad, se pueda mejorar la competitividad, el bienestar social y salud medioambiental.