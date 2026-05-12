Gijón: Oposición critica modelo Divertia por "privatizar" espacio público

Archivo - Cartel de 'Paseo Gastro', casetas hosteleras de la Semana Grande de Gijón. (Archivo) - GUSTATIO - Archivo

GIJÓN, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de PSOE, IU y Podemos del Ayuntamiento de Gijón han expresado este martes su rechazo al modelo de festejos de Divertia aprobado en este día en el Consejo de Administración, que vinculan a una privatización del espacio público.

En el caso del PSOE, el concejal Rodrigo Sánchez ha lamentado que continúen "regalando la ciudad siempre a los mismos intereses privados y apartando a las vecinas y vecinos".

"Va dirigido a un turismo masivo y descontrolado pese a que recientemente presentaron una marca turística con la que dicen promocionar la identidad de Gijón", ha remarcado Sánchez, según una nota de prensa del PSOE gijonés.

Entre otras cuestiones, han alertado de que las nuevas bases de la licitación del Paseo Gastro permiten a la promotora elegir los dos espacios en los que ubicar este evento.

También ha llamado la atención sobre la aprobación de los pliegos para la contratación del servicio de limpieza de las instalaciones de la empresa municipal. Para el PSOE, es "incomprensible" que ni siquiera le hayan consultado a Emulsa la posibilidad de que realice este trabajo.

Por su lado, el edil de Izquierda Unida, Alejandro Farpón, ha criticado la planificación de Divertia para la programación estival tanto en el ámbito económico como en el organizativo.

En el primer caso, ha justificado el voto en contra de los patrocinios publicitarios tipo premium "dado que bajo este paraguas se incluye la financiación de tres los cinco eventos programados para el Gijón Life en los que está involucrado el polémico fondo de inversión israelí KKR".

Sobre ello, ha opinado que el Ayuntamiento debería mantener una posición de solidaridad con el pueblo palestino, así como ser sensible a la contestación social y la adopción de criterios éticos de contratación desde las administraciones públicas.

En esta línea, también ha votado en contra de la externalización de los contratos del servicio de limpieza para las actividades de Divertia, al apostar en su lugar por que sea Emulsa quien lo haga, según una nota de prensa de IU.

Además, se ha mostrado crítico con el diseño de la imagen corporativa presentada para los eventos estivales, "en la que el asturianu vuelve a desaparecer, cuando siempre fue bilingüe sin ninguna controversia", ha llamado la atención.

Respecto a Paseo Gastro, ha reprochado al Gobierno local su "empecinamiento" en insistir en programar un evento que cuesta 50.000 euros a los gijoneses y que, además, no aporta "nada" diferencial a la oferta turística o gastronómica de la ciudad, compite con los establecimientos hosteleros locales y "obvia" un año más las quejas vecinales y del propio sector.

Referente a la planificación de eventos para el verano gijonés, Farpón ha criticado que se quiera convertir una joya de la biodiversidad como es el Jardín Botánico Atlántico en una terraza para conciertos. También ha expresado su temor a que durante los conciertos programados en la plaza Mayor se repitan las aglomeraciones que llevaron al "bloqueo" del tránsito en ese entorno.

Por parte de Podemos, su portavoz, Olaya Suárez, a través de una nota de prensa, ha lamentado que Divertia se haya convertido en una herramienta para la "privatización" de los festejos de Gijón.

Suárez ha criticado la externalización del servicio de limpieza, el contrato de Paseo Gastro y el patrocinio a festivales vinculados a fondos proisraelíes.

En concreto, sobre Paseo Gastro, ha opinado que "es absurdo poner 50.000 euros, más el coste de las casetas, para un evento que no aporta nada novedoso, innovador, enriquecedor ni atractivo a la ciudad, que no es más que colocar terrazas de hostelería en el espacio público, perjudicando además a los negocios que están ahí todo el año". También ha afeado que en el texto de la licitación se utilice el término "baños para minusválidos" y ha reclamado que sea corregido.