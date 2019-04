Gijón.- Podemos-Equo Xixón advierte de que la contaminación lleva tres días "disparada" en la ciudad

Publicado 22/04/2019 18:20:42 CET

GIJÓN, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la Alcaldía de Gijón por Podemos-Equo Xixón, Yolanda Huergo, ha alertado este lunes de que la contaminación lleva tres días "disparada" en la ciudad, mientras que las administraciones, a su juicio, "siguen cruzadas de brazos".

Huergo, a través de una nota de prensa, ha puesto de ejemplo que en este día la estación móvil de control de la contaminación ubicada en El Laruedal daba una media de las PM10 en las últimas 24 horas de 51 g/m, llegando a alcanzar picos de hasta 173 g/m, "unos valores muy por encima de los valores de alerta que la Organización Mundial de la Salud (OMS), que los sitúa a partir de los 50 g/m.

También se superan las emisiones de PM2,5, que alcanzan los 28 g/m, mientras que la OMS fija el límite en los 25 g/m. Y, en lo que va de año, las PM10 se han superado 55 días, mientras que según el Real Decreto 102/2011 relativo a la calidad del aire estas superaciones no debieran darse más de 35 días al año.

"Las cifras hablan por sí solas, aunque el Principado prefiere no escucharlas", ha criticado Huergo. "Un silencio que se evidencia en las excusas del Principado para no incluir El Lauredal en la red oficial de estaciones de control de la contaminación, de manera que, a pesar de que los niveles de contaminación sobrepasan cualquier límite, el Gobierno asturiano mira hacia otro lado y no toma nota de los registros de la unidad móvil del Ayuntamiento", ha añadido.

"La ciudadanía está cansada de demoras y disculpas para afrontar los problemas de polución ambiental que padece con mayor virulencia la zona Oeste de nuestra ciudad", ha apuntado, por su lado, el edil de Xixón Sí Puede Orlando Fernández.