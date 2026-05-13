Gijón: Podemos e IU reclaman el nuevo contrato de comedores escolares y Moriyón afirma que los pliegos están hechos

Pleno Municipal de Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 13 May. (EUROPA PRESS) -

En el Pleno no ha salido adelante, tampoco, la iniciativa presentada conjuntamente por Podemos e IU para impulsar la línea caliente en los comedores escolares y otras mejoras en el servicio. Los grupos proponentes solo sumaron el apoyo del PSOE, mientras que Foro, PP y edil no adscrito votaron en contra --Vox no estaba--.

Asimismo, se pedía introducir un mecanismo de cofinanciación del precio de los menús escolares para que la mejora de la calidad del servicio no tenga una repercusión negativa sobre la economía de las familias.

El edil de IU, Alejandro Farpón, ha advertido de que en pocos días se activará la prórroga del contrato del servicio de comedores escolares al no haberse licitado el nuevo. Una prórroga, por la vía de urgencia que ha achacado a la "falta de previsión y planificación" de la Concejalía, si bien la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, ha asegurado que los pliegos están hechos.

"Queremos un comedor escolar digno", ha reclamado Farpón, que ha conminado a ofrecer una comida sana, al tiempo que se contribuya a desarrollar hábitos saludables.

Para él, el problema no es en exclusiva de la empresa adjudicataria, sino del sistema en sí de línea fría Un modelo por el que la preparación de la alimentación y su ingesta están separados por días de diferencia, lo que, a su juicio, repercute necesariamente en la calidad organoléptica de los alimentos, en sus texturas, sabores y aromas, aumentando el rechazo de ciertos menús por parte del alumnado.

De cara al nuevo contrato, al margen de apostar por la cocina de proximidad, insta a que se cumplan las ratios de alumnado por trabajadora e incluso recalcular esta ratio ateniendo a la presencia de alumnos con necesidades educativas especiales.

Unido a ello, se propone ampliar el horario para cumplir con el proyecto educativo y las funciones administrativas o la gestión de horas extras a causa de retrasos en la recogida de alumnado.

La alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, ha precisado que ella fue quien se comprometió a tener los pliegos para el pasado 21 de abril y estos están. Ha avanzado, asimismo, que están pendientes de una reunión solicitada con otra Federación de Ampas.

Por parte del edil de Educación, Jorge Pañeda, se ha rechazado la iniciativa plenaria, si bien se ha comprometido a seguir trabajando para mejorar el servicio.

Ha opinado, al tiempo, que se ha generado una alarma social que cree "injusta" en muchos aspectos, como es para las trabajadoras del servicio que trabajan en condiciones muchas veces "complejas" y a las que se ha tachado de "incapaces", ha lamentado.

A mayores, ha criticado el acoso al que ha dicho haber sido sometido no solo él, también su familia. Asimismo, ha desmentido que desde su Concejalía no se haya hecho nada o se haya actuado con negligencia.

Incluso ha defendido que este es el primer Equipo de Gobierno que en nueve años tiene el convencimiento "firme y absoluto" de cambiar el modelo de comedor hacia un sistema de comida caliente diaria, a lo que ha sumado el trabajo técnico detrás hecho para hacerlo posible.

Dicho esto, ha recalcado que hacer este cambio es un proceso "extremadamente complejo desde el punto de vista jurídico, técnico y económico", que además debe adaptarse a las nuevas normativas.

Respecto a la cofinanciación del servicio, ha apuntado que ya existen becas de comedor que garantizan el acceso al mismo con función a la renta. Ha advertido, eso sí, que no se puede faltar a la equidad, ni discriminar al alumnado de colegios concertados. En cualquier caso, se ha comprometido a hacer un estudio si fuese necesario para complementar las ayudas.

Ha alertado, por otra parte, que hablar de cocinas en los propios centros implica una inversión muy importante, adecuaciones estructurales, así como cumplimientos de normativas sanitarias y de seguridad, para un servicio con más de 96 personas contratadas y una planificación a medio y largo plazo "interminable".

Pañeda ha apuntado, al respecto, que ya se hizo un estudio en noviembre de 2020 y se comprobó que esa opción es "inviable", con un coste superior a 915.000 euros solo para la adecuación de las cocinas, sin el material y sin contar la subida de IPC de los últimos cuatro años, mientras que ha cifrado el coste de personal en más de 2,6 millones de euros.

Pese a todo, el edil ha asegurado que el cambio de modelo de este servicio ya está en marcha y ha reivindicado que trabajan en ello "con responsabilidad, sin generar falsas expectativas y sin alimentar alarmas innecesarias"

Por parte del PSOE, la concejala Ana Belén Murias ha coincido en la necesidad de mejoras en el servicio del comedor, si bien ha tildado de "oportunismo partidista" esta iniciativa plenaria de Podemos e IU. Sobre ello, ha lamentado que solo se mencione a una Federación de madres y ha llamado la atención sobre que no dicen cómo se va a costear el cambio de modelo.

Por otro lado, ha recriminado al Gobierno local lo que considera una merma en la calidad nutricional de este servicio y su "falta de liderazgo" para acelerar la licitación, así como la ausencia de un mecanismo de financiación claro

La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, ha replicado a Murias que las exigencias deben ser al Gobierno y ha afeado al PSOE que vaya de líderes de la oposición cuando "no lideran nada". Al PSOE le ha recordado que fueron ellos quienes prorrogaron el contrato de comedores una y otra vez y presumieron de su buen funcionamiento y calidad.

También ha recriminado a Pañeda que se escude en que no les dio tiempo a licitar el contrato pese a que se comprometió a tenerlo ya listo. Además, ha defendido la cofinanciación planteada para topar el precio en 4,5 euros como máximo el día y ha rechazado que fuera "exhaustivo" el estudio sobre las cocinas de proximidad. "Con la reorganización de los colegios se pueden conseguir espacios", ha asegurado Suárez, que ha propuesto crear cocinas de distrito para centros donde no se puede instalar. "Es una cuestión de prioridades", ha remarcado.

De igual modo, se ha rechazado, con los votos en contra de Foro, PP y edil no adscrito --Vox no estaba--, la proposición presentada por el PSOE sobre reorganización y ampliación de la Policía Local.

En este punto, la concejala de Seguridad Ciudadana, Nuria Bravo, se ha remitido al Plan Estratégico recientemente presentado por el que se va a modernizar la Policía Local y llegar en 2027 a 350 agentes.

Por contra, la edil socialista Marina Pineda ha replicado a Bravo que un plan estratégico debería tener una duración mínima de cuatro años y debe partir de un diagnóstico riguroso y participativo, con el que se fijen objetivos y líneas estratégicas y acciones a desarrollar. Por ello, ha considerado que el Gobierno local muestra "el desinterés más absoluto" con la Policía Local.