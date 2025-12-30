Gijón prepara una Cabalgata de Reyes con 11 carrozas y 800 participantes

Recorrido Cabalgata de Reyes de Gijón 2025 - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cabalgata de Reyes de Gijón comenzará a las 18.30 horas desde Viesques y recorrerá 3,2 kilómetros hasta los Jardines de la Reina. Participarán once carrozas -cinco de ellas nuevas-, ocho vehículos de apoyo y unos 800 personajes a pie. El recorrido pasará por calles como Poeta Ángel González, Anselmo Solar, Ramón y Cajal, Uría, Menéndez Valdés, Jovellanos y Marqués de San Esteban.

El Ayuntamiento de Gijón ha informado este martes del cronograma de actividades previsto para la jornada del 5 de enero con motivo de la visita de los Reyes Magos a la ciudad, que comenzará a las 09.45 horas con su embarque en el Puerto del Musel y concluirá con su intervención desde el balcón del consistorio alrededor de las 21.30 horas.

La llegada de Sus Majestades está prevista a las 10.15 horas en el pantalán más cercano a la Antigua Rula del Puerto Deportivo, tras una travesía a bordo de la embarcación Río Tormes cedida por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Desde allí desfilarán hasta el entorno del Revillagigedo, donde atenderán a los medios de comunicación.

La comitiva continuará su recorrido con visitas al Sanatorio Marítimo y distintos puntos de la ciudad antes de dirigirse a la Plaza Mayor, donde se realizará una recepción institucional entre las 13.00 y las 15.00 horas.

El Ayuntamiento habilitará zonas reservadas para personas con necesidades especiales junto al Árbol de la Sidra y frente al Hospital del Carmen, y se establecerá un punto de referencia para niños extraviados junto a la ambulancia de la Plaza del Marqués. Por motivos de seguridad, se prohibirá el uso de sprays y se recomienda mantener la distancia con las carrozas.

La Policía Local adoptará medidas de tráfico que incluirán la prohibición de estacionamiento en todo el recorrido desde las 14.00 horas del día 4 y el corte temporal de calles durante el paso de la comitiva. El consistorio anima a utilizar los servicios de Emtusa y a seguir las indicaciones de los agentes y voluntarios de Protección Civil.

Desde el área de Festejos y la sociedad Divertia se ha agradecido la colaboración de la Policía Local, Emtusa, Emulsa, el Servicio de Bomberos, Protección Civil, la Guardia Civil y la Policía Nacional en la organización de la jornada.