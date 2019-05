Gijón.- El PSOE se compromete a trabajar con el Sporting para erradicar actos violentos del fútbol

Publicado 14/05/2019 14:22:41 CET

Ana González cree que se quiso hacer ver que era socia del Oviedo "para desacreditarme políticamente"

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Gijón, Ana González, se ha comprometido este martes a que, si gobierna, el Ayuntamiento trabajará con el Sporting para que no haya ninguna manifestación violenta en el estadio de El Mólinón o ligado al fútbol, y en general en cualquier deporte.

"La violencia es inadmisible", ha apuntado González, en declaraciones a los medios de comunicación antes de visitar el museo del Sporting.

En este sentido, ha defendido un deporte "sin violencia" y ha animado a ir a ver el fútbol y disfrutar del partido en convivencia, sin acabar en insultos, golpes o chillidos, según ella.

Ha puesto de ejemplo, en este sentido, que clubes más pequeños, como el Telecable Hockey, está haciendo acciones muy interesantes en este ámbito, a lo que ha apuntado que es posible copiar ideas que se están desarrollando en otros clubes ya.

CARNÉ FALSO DEL OVIEDO

También ha negado que sea socia del Real Oviedo y se ha mostrado convencida de que se falsificó un carné para hacer creer que sí lo era, en vísperas del derbi entre los dos equipos asturianos, "solo para desacreditarme con una finalidad política", ha asegurado.

Es más, ha incidido en que se hizo "con gran torpeza", al tiempo que ha resaltado que los gijoneses en general, "no caen en estas trampas, que son demasiado evidentes", ha apostillado. González, , ha asegurado saber quién está detrás, pero no ha querido decirlo.

MARCA GIJÓN

En cuanto al Sporting, ha resaltado que es un "claro icono" de la ciudad y ha incidido en que la relación entre el Ayuntamiento de Gijón y el club es "absoluta". Es más, ha opinado que muchos clubes deportivos privados son símbolo de la ciudad, como pueda ser el Santa Olaya o el Grupo Cultural Covadonga. A su juicio, el Sporting forma parte de la marca Gijón y es "una magnífica tarjeta de presentación", ha destacado.

También ha considerado que el club de fútbol gijonés siempre contará con el apoyo del Ayuntamiento. Y si bien ha reconocido que la temporada no está siendo lo mejor posible, pero no se está en aquella situación en la que tuvo que ser rescatado por el Ayuntamiento, "ni mucho menos", ha opinado, antes de mostrarse segura de que no va haber un periodo crítico como aquel.