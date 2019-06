Gijón.- PSOE e IU acercan posturas hacia unos objetivos comunes sin afirmar ni descartar un Gobierno conjunto

Publicado 05/06/2019 14:55:46 CET

GIJÓN, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos de PSOE e IU-IAS a la Alcaldía de Gijón, Ana González y Aurelio Martín, respectivamente, han destacado este miércoles que han alcanzado una amplia coincidencia en los objetivos que deberían marcar un proyecto en común que ilusione y resuelva los problemas de la ciudad, sin afirmar ni descartar si podrían gobernar en coalición.

Así lo han señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, tras la reunión entre las mesas negociadoras de ambos partidos de cara al Pleno de Investidura del próximo día 15, en el que IU-IAS ya ha avanzado su intención de apoyar a la candidata socialista.

González, por su lado, ha incidido en que la coincidencia en el diagnóstico de la situación entre ambos partidos es "plena", así como el interés común de sacar a Gijón de la zozobra de ocho años de Gobierno de Foro.

A esto ha sumado una coincidencia de objetivos muy importante, que aún falta definir y completar, según la candidata socialista. A este respecto, ha apuntado que esta amplia coincidencia les emplaza a seguir profundizando para llegar a un proyecto común que resuelva los problemas a los ciudadanos.

"Vamos a ponernos ya, de la manera más inmediata a continuar con las conversaciones", ha apuntado, para después avanzar que continuarán este trabajo conjunto el próximo martes para ver como pueden solventar la situación y los problemas de la ciudad.

Sobre si Martín podría formar parte del Gobierno local junto al PSOE, ha recordado que hay "tradición e historia" de cooperación entre ambas formaciones políticas que forman parte de la manera de actuar del PSOE.

TODO ENCIMA DE LA MESA

"No significa ni sí, ni no", ha indicado. "Todas las posibilidades están sobre la mesa", ha apuntado, no obstante, a lo que ha añadido que habrá que ver lo mejor para llevar a cabo un proyecto concreto en beneficio de los ciudadanos y de Gijón.

Preguntada sobre si hubo más sintonía con IU que con Podemos durante la reunión, ha señalado que las personas y organizaciones son diferentes. "La diferencia no es negativa, es positiva", ha opinado la candidata socialista, para luego apuntar que van "a sumar desde la diferencia".

Martín, por su lado, ha explicado que ahora van a tratar de intentar definir los objetivos comunes y después del día 15, con más calma, ir concretando cada uno para lograr un proyecto potente que ilusionara a la gente y que se identificara con la mayoría progresista y de izquierda de la ciudad.

También ha confesado que son conscientes de que se va "a contrarreloj". En esta línea, ha apuntado que el próximo martes, probablemente, vuelvan a reunirse con el PSOE para seguir avanzando, mientras que IU celebrará una asamblea el jueves de la próxima semana para fijar su postura de cara al Pleno.