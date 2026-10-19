Gijón: Pumariega destaca un presupuesto para 2027 de casi 30 millones para consolidar la economía y generar empleo

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega (tercera por la izda), presenta los presupuestos de su área para 2027 junto a su equipo directivo, - EUROPA PRESS

GIJÓN, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha presentado este lunes el presupuesto de su Concejalía para 2027, que asciende a 29.944.400 euros.

Así lo ha indicado, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, en la que ha reivindicado la contribución del PP a una estabilidad de Gobierno que ha permitido aprobar presupuestos los cuatro años del mandato.

Ha señalado, asimismo, que este presupuesto para 2027 culmina el desarrollo del Pacto de Concertación Social Gijón Futuro 2024-2027, que suscribieron con los agentes económicos y sociales de la ciudad al comienzo de este mandato y que, entre sus prioridades , estaba la reactivación económica y la generación de empleo.

En el área de empleo, ha indicado que el presupuesto asciende a 12,5 millones de euros, lo que supone un incremento de 1,14 millones de euros respecto a este año (+10%). A esto ha sumado el capítulo de retribuciones de personal, lo que elevaría el primero hasta los 15,9 millones de euros.

Un aumento que ha destacado que refleja una decisión política "muy clara" de seguir reforzando los recursos municipales destinados a facilitar el acceso al mercado laboral, mejorar la cualificación profesional y ofrecer oportunidades a quienes tienen más dificultades para encontrar trabajo.

El crecimiento principal del área de empleo se centra en tres programas fundamentales, el primero de ellos servicios generales de empleo, que aumenta un 14 por ciento, pasando de 1,53 a 1,75 millones de euros. Se refuerza, en este caso, el programa de conciliación 11x12, que en 2027 tendrá un campamento más y una subida de las partidas para las becas de las familias beneficiarias de la beca comedor.

Asimismo, a partir de esta próxima Navidad, se va a incorporar un nuevo centro educativo, otro colegio público al 11x12, que estará vigente tanto en periodo lectivo como en los periodos no lectivos.

Además, ha destacado que se destinarán 60.000 euros para la nueva sede de empleo en Vicasa, que comenzará su actividad muy próximamente, según Pumariega, al objeto de acercar la orientación y la formación a los barrios.

La vicealcaldesa ha apuntado que el segundo gran bloque de incremento presupuestario es el de los planes de empleo, que crece hasta los casi 700.000 euros (+12%), hasta alcanzar los 6,3 millones. Se incluye aquí el plan de empleo municipal Gijón Futuro, cuya segunda edición ya comenzó el pasado mes de agosto.

El tercer gran bloque es el de los programas de formación y empleo, que registra el mayor crecimiento porcentual de un 24 por ciento hasta alcanzar los 980.000 euros.

Pumariega ha argumentado que se incluye aquí la puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones de Vicasa, que va a permitir ampliar las escuelas taller y los talleres de empleo.

Además, 2027 va a ser el primer ejercicio completo de funcionamiento de dos nuevos proyectos que se han puesto en marcha este año: la Escuela de Nueva Oportunidad y seguir trabajando en la Agencia del Retorno del Talento.

Respecto al área de innovación, el presupuesto para el año 2027 asciende a 1.547.600 euros. Si bien se recoge una reducción de aproximadamente un millón de euros respecto al ejercicio actual, se justifica por la finalización de los proyectos financiados con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

"No estamos ante un cambio de prioridades, sino ante la conclusión de proyectos que tenían una financiación y un calendario de ejecución determinados", ha recalcado la vicealcaldesa, quien ha asegurado que la apuesta por la innovación sigue "plenamente vigente" y está respaldada tanto por el Pacto de Concertación Social como por la Estrategia Municipal de la Innovación.

En línea con ello, ha citado tres grandes líneas de actuación, la primera la de los entornos demostradores, con la promoción de la nueva ordenanza municipal y la creación de espacios y de proyectos en los que probar soluciones tecnológicas innovadoras en condiciones reales. A esto ha sumado el desarrollo de gemelos digitales y el fortalecimiento de la Oficina Municipal de la Energía, que va a ampliar sus servicios con iniciativas como la identificación de oportunidades para crear nuevas comunidades energéticas con colectivos específicos o la organización de talleres prácticos sobre energías renovables dirigidos al público escolar.

Pumariega ha señalado que la tercera gran novedad del área de innovación es la aplicación de Inteligencia Artificial (IA) en los servicios públicos municipales.

En cuanto a las áreas de promoción económica y turismo, desarrollada fundamentalmente a través de la sociedad municipal de Petsa (Gijón Impulsa) y Visita Gijón, ha destacado un presupuesto récord de 8.395.300 euros, es decir, un 1,5 por ciento más que en 2026.

Por su parte, el presupuesto consolidado de todo el área, es decir, Petsa junto con las partidas del presupuesto municipal de promoción económica, turismo y las ferias, alcanza los 12.504.700 euros, es decir, un 7 por ciento más que el ejercicio anterior.

Para Pumariega, es una cifra que demuestra la continuidad de la apuesta municipal por fortalecer la actividad económica, por apoyar a las empresas, por favorecer el emprendimiento y por aprovechar todo el potencial que tiene la ciudad.

Dentro de las partidas de Petsa, ha señalado que se contemplan 875.000 euros destinados a inversiones. Entre las principales actuaciones de estas inversiones, hay 180.000 euros para equipamientos, mobiliario y mejoras y 120.000 euros para seguir construyendo naves en Lloreda.

Especialmente ha resaltado la construcción de un edificio en el Parque Científico y Tecnológico en Gijón, para residencia empresarial y con una inversión estimada de 2,5 millones de euros. El calendario de ejecución se extenderá hasta marzo del año 2029, con una partida en 2027 de medio millón de euros.

Pumariega ha incidido en que es una actuación muy importante porque supone seguir ampliando la capacidad del PCTG para poder generar mucha más actividad empresarial y poder acoger muchos más proyectos asociados al conocimiento la tecnología y la innovación.

"Nuestro objetivo es seguir consolidando este espacio como uno de los grandes motores de la economía gijonesa", ha remarcado.

Con respecto al área de turismo, se busca no solo seguir atrayendo más visitantes a la ciudad, sino conseguir que la actividad turística genere riqueza y empleo durante todo el año, con una apuesta por la desestacionalización, la internacionalización, el turismo de congresos y reuniones y el turismo activo y deportivo.

En el capítulo de inversiones, se van a destinar unos 75.000 euros a nuevas herramientas, como seguir mejorando la página web de turismo, crear también contenidos de realidad virtual y otros 20.000 euros para seguir mejorando todo el área digital de la parte de turismo.

"Estos presupuestos no son simplemente las cuentas de un año de mandato, son la culminación de cuatro años de trabajo, de compromisos asumidos y de proyectos que hemos ido poniendo en marcha y consolidando", ha reivindicado Pumariega.