Gijón: Tumbada la propuesta de Vox para condicionar la subvención a la Semana Negra a no promover el régimen castrista

La portavoz de Vox en Gijón, Sara Álvarez Rouco, interviene en el Pleno Municipal gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox de Gijón ha sumado solo este miércoles, en el Pleno, el apoyo de PP y edil no adscrito, Óliver Suárez, a su iniciativa para condicionar la subvención municipal a la Semana Negra, de 175.000 euros, a que no se celebren actividades que vayan en contra de los valores democráticos o que promuevan dictaduras como el régimen castrista, contra la que han votado Foro, PSOE, IU y Podemos.

La portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, ha retado al resto de grupos a que se pronuncien sobre si apoyan directa o indirectamente los contenidos de la última edición de la Semana Negra, y acerca del régimen castrista.

Les ha preguntado, de igual modo, si defenderían "las muertes, los encarcelamientos, las persecuciones, las torturas, el exilio de cientos de miles de cubanos, la pobreza extrema y la miseria con las que el régimen castrista ha sometido a los cubanos", ha recalcado.

"Nosotros evidentemente no lo hacemos y por eso entendemos que cualquier acto o festival, por muy cultural que sea, no puede incluir entre sus contenidos nada que haga apología del régimen castrista", ha asegurado, a lo que ha rechazado patrocinar con fondos municipales un certamen que acoge charlas y presencia pro-castrista.

De ahí que Vox pida condicionar la asignación de fondos para subvencionar la Semana Negra a la exclusión de toda clase de contenidos y soflamas políticas.

Rouco, durante su intervención, ha llamado la atención sobre el señalamiento y persecución que se está haciendo con Vox, al que ha asegurado que se ha vandalizado y contra el que se hace "apología de odio".

"Yo misma sufrí el acoso y los empujones de uno de los dos agredidos en Oviedo, uno de esos espectadores en una concentración hace unos meses una concentración prosanidad", ha apuntado. "De eso nadie se hizo eco", se ha quejado, a lo que ha agregado que están "hartos de persecuciones y de justificaciones injustificables de ustedes las izquierdas".

Ha defendido, además, que su proposición tenía como objetivo exigir a la organización de la Semana Negra que su programación respete los valores democráticos y deje de servir de plataforma para blanquear la dictadura castrista u otros regímenes comunistas".

RECHAZO A UNA CULTURA "TUTELADA"

Por parte de Foro, la concejala de Cultura, Montserrat López Moro, ha rechazado condicionar las ayudas y se ha posicionado en contra de una cultura "tutelada".

Ha recalcado, también, que la actividad realizada por la Asociación Lázaro Cárdenas en la Semana Negra tiene una concurrencia "insignificante" en comparación con todas las actividades del festival y no refleja lo que es este evento.

Ha incidido, además, en que la cultura de la ciudad no funciona "con comportamientos ideológicos estancos" y ha defendido que la Semana Negra tiene autonomía para decidir su programación.

La iniciativa sí ha tenido el apoyo de la portavoz del PP y vicealcaldesa gijonesa, Ángela Pumariega, quien ha apostado por una Semana Negra que sea "prestigiosa, libre y plural".

Por este motivo, ha rechazado que se convierta, ni siquiera de manera puntual, en un escaparate propagandístico de ninguna dictadura. "Defender su prestigio también significa exigir responsabilidad cuando cuenta con el respaldo económico de todos los gijoneses", ha sostenido.

ESENCIA "DESVIRTUADA"

Pumariega ha señalado, al respecto, que resulta "especialmente decepcionante" comprobar cómo, de manera recurrente, determinados episodios terminan desvirtuando su esencia y proyectando una imagen que no está a la altura de lo que la Semana Negra representa, según la portavoz 'popular'.

Y si bien ha asegurado que no pretenden ni decidir quién puede o no participar en la Semana Negra, ni qué opiniones se pueden expresar en ella, sí que ha considerado que la libertad de expresión no significa que una administración pública tenga que permanecer indiferente ante el uso de un evento que financia "y donde se ensalza o legitima una dictadura", ha remarcado.

Frente a ello, la portavoz socialista, Carmen Eva Pérez Ordieres, ha dicho condenar todas las dictaduras y le ha preguntado a Rouco si puede hacer lo mismo respecto a la venezolana y la franquista, entre otras.

Ha destacado, por otro lado, que en la última edición de la Semana Negra pasaron por el festival más de un centenar de artistas y escritores, que han participado en numerosas actividades en las cuales hablaban no solo de lo literario, sino también de lo personal y de lo político. Ha rechazado, por tanto, atribuir algunas de esas manifestaciones de esos escritores o de esos artistas a la Dirección de la Semana Negra.

REFERENTE CULTURAL

Por su parte, el concejal de IU Alejandro Farpón, ha tildado esta iniciativa de "ejercicio de hipocresía". "Usted no tiene ningún tipo de autoridad moral para hablar de democracia al otro lado del Atlántico cuando ni siquiera respetan a nuestra", ha espetado a Rouco.

En línea con ello, ha remarcado que Vox representa a un partido político que se dedica "a socavar los valores sobre los que asienta la convivencia" y que es "el fundador de la escuela de odio de la que salen los escuadristas violentos que luego apalean, como pasó este fin de semana pasado, a dos militantes de izquierdas en Oviedo o los que vandalizaron la futura sede de Mar de Niebla, por cierto después de que usted saliese en un vídeo señalándola".

"Creo que nadie desprecia tanto la democracia como lo hacen ustedes", ha sostenido, a lo que ha recordado a Rouco que a principios de mandato, la echaron del Gobierno local "por querer meter mano" en el Festival de Cine y ahora pretende hacer lo mismo con la Semana Negra.

Ha incidido, también, en que las charlas sobre Cuba no fueron una actividad de la Semana Negra, sino que el festival cede espacios a otras entidades, en este caso la Asociación Lázaro Cárdenas, pero también se cedió a otros como el Foro de Discapacidad Visual, Mar de Niebla, Ministerio Internacional y hasta el Gobierno Municipal tuvo ahí un espacio desde el que explicar sus políticas.

"La Semana Negra nunca ha ocultado su ideología", ha apuntado Farpón, quien ha señalado que tampoco ha dejado de ser un festival abierto a todas las voces que quisieran participar en él, siempre desde la palabra y el diálogo.

Ha reivindicado, también, que la Semana Negra tiene la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes y la Medalla de la Villa de Xixón y tendrá pronto además una Medalla de Asturias. Además, ha destacado que es el festival de novela más veterano de España y el decano de los festivales de novela negra del mundo.

"Ha hecho más la Semana Negra por esta ciudad y por esta comunidad autónoma en 40 años de lo que hará usted en toda su vida, y no digamos su partido", ha remarcado.

La portavoz de Podemos, Olaya Suárez, por su lado, ha ironizado con que venga al Pleno Vox "hablando de respetar los valores democráticos o criticando que se blanquee una dictadura".

"Debería caérseles la cara de vergüenza antes de recriminar a nadie una supuesta falta de valores democráticos cuando ustedes son los mayores herederos y apologetas de la dictadura que sufrimos aquí en este país y que millones de personas aún recuerdan en sus carnes", le ha recriminado.

Por otro lado, en el Pleno se ha rechazado una proposición de Podemos para promover el Plan 'Xixón Ciudad Jugable' y otra de IU para dotar de un espacio específico a la Banda de Música y dotar a la ciudad de una red descentralizada de locales para grupos emergentes de la ciudad.