Gimena Llamedo comparte la reforma de la Ley de Tabaco y recuerda que "la prioridad es la salud de las personas"

Archivo - Hombre con un cigarro de tabaco. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y presidenta en funciones del Principado, Gimena Llamedo, se ha referido a la reforma de la Ley de Tabaco que, entre otras cosas, amplía los espacios libres de humo y ha insistido en que "la prioridad es la salud de las personas", motivo por el que ha añadido que "aunque entiende las críticas de la hostelería, está segura de que no va haber afectación a la misma y se va a vivir con normalidad".

"Lo principal es la salud de las personas y en este caso cuando se impulsó la Ley del Tabaco todos recordamos también todas las críticas que hubo y ahora echando la vista atrás, vemos lo necesario de ir cada vez restringiendo esos espacios", dijo Llamedo.

Así se ha mostrado partidaria de proteger esos espacios públicos en los que hay "familias y niños", a pesar de las críticas vertidas por la patronal de la hostelería.

"Yo entiendo las críticas. Entiendo los miedos antes de conocer cuál va a ser la realidad, pero estoy segura que el sector igual que se ha ido adaptando, sabrá hacerlo de nuevo. Sobre todo, confío en los ciudadanos, en los turistas, en los asturianos en que igual que se cumplieron todas las leyes antitabaco y cuando hacemos balance, vemos lo positivo de todo esto ahora vayan en la misma dirección",