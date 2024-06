Gimena Llamedo lamenta que no se habilite julio para tramitar leyes y critica a quienes "buscan excusas para enredar"

883294.1.260.149.20240619122629 La vicepresidenta y Consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, clausura la jornada 'Asturias Hacia el Futuro' organizada por Europa Press en Oviedo. - JORGE PETEIRO - EUROPA PRESS

Asegura que Asturias abordará "con valentía" el crecimiento turístico



OVIEDO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y Consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, ha lamentado este miércoles que no se vaya a habilitar el mes de julio para la tramitación de leyes en la Junta General del Principado de Asturias y ha criticado a quienes "buscan excusas para enredar" y evitar que "las cosas avancen".

Llamedo ha sido la encargada de clausurar la jornada 'Asturias Hacia el Futuro' organizada por Europa Press en la Sala de Cristal del Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo. Allí ha afirmado sentirse "disgustada" por la decisión de la Junta de Portavoces, en la que se sometió a votación la habilitación del mes de julio para la tramitación, entre otras, de las leyes de la red de escuelas infantiles, la de proyectos estratégicos y la modificación de la ley de turismo. Para habilitar este mes debía haber unanimidad en la Junta de Portavoces, pero Vox votó en contra.

Así las cosas, la vicepresidenta del Gobierno ha lamentado que no se pueda avanzar en la tramitación y ha indicado que acabarán estos días las comparecencias y retomarán "con fuerza" en septiembre todas estas leyes. "El Gobierno de Asturias no quiere perder ni un minuto", ha defendido, asegurando que va a "seguir trabajando sin descanso" frente a quienes "buscan excusas para enredar y que las cosas no avancen".

ASTURIAS ABORDARÁ "CON VALENTÍA Y DIÁLOGO" EL CRECIMIENTO TURÍSTICO

Durante su intervención en la jornada 'Asturias Hacia el Futuro', Llamedo ha defendido que uno de los objetivos del Gobierno es apostar por Asturias como destino turístico "en todas las ocasiones" y ha celebrado que la autonomía ha crecido un 18% en temporada baja. Se ha mostrado confiada en que el posible ascenso del Real Oviedo a Primera División contribuya aún más a la desestacionalización.

Este crecimiento, ha defendido, ha de abordarse con "valentía y diálogo" para evitar que se produzcan en Asturias los problemas de acceso a la vivienda que se dan en otras regiones con gran afluencia turística. "Tenemos claro lo que tenemos que hacer para que Asturias siga siendo lo que es", ha asegurado, defendiendo la necesidad de "crecer bien" en turismo, de manera "ordenada".

El reto, ha agregado, es "no morir de éxito". Para ello ha defendido que Asturias cuenta con una "ventaja única", que se evidencia en que no necesita adaptarse al modelo de turismo sostenible. "Este modelo lo tenemos claro desde hace décadas, seguiremos trabajando de manera intensa", ha dicho.