El Gobierno asturiano aprueba el fondo Alantre con diez millones para impulsar el tejido empresarial

Alantre. - PRINCIPADO

OVIEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana, en una reunión telemática extraordinaria, la puesta en marcha del Fondo de Consolidación Empresarial Alantre, dotado con diez millones para impulsar el desarrollo del tejido económico asturiano.

Con esta medida, según destaca el Principado en una nota de prensa, se da cumplimiento a un compromiso recogido en el acuerdo de concertación social.

El fondo es un instrumento de financiación que se pondrá al servicio de las empresas para impulsar su crecimiento, implantación y desarrollo en Asturias. De este modo, se persigue que "el tejido empresarial regional incremente su capacidad productiva y de generación de empleo".

La Sociedad Regional de Promoción (SRP) se encargará de gestionar Alantre, que reforzará las herramientas de financiación que ofrece el Grupo Sekuens. Esta nueva vía de apoyo a la actividad empresarial se orientará principalmente a apoyar proyectos de inversión productiva mediante la concesión de préstamos ordinarios o participativos.

Los recursos para esta nueva herramienta proceden del Fondo de Transición Justa, el mecanismo de financiación de la Unión Europea para impulsar la reindustrialización de las regiones más afectadas por el proceso de descarbonización de la economía.

Las inversiones que podrán optar a este instrumento financiero se enmarcan en la prioridad AST 3 del Fondo de Transición Justa, es decir, a aquellas orientadas a apoyar a pymes y proyectos tractores para la diversificación económica de los territorios.