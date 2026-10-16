El Gobierno asturiano destaca los más de siete millones invertidos en el funicular de Bulnes, que cumple 25 años

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha visitado hoy Cabrales con motivo del 25º aniversario de la entrada en servicio del funicular de Bulnes - PRINCIPADO

OVIEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha destacado este viernes que el Gobierno asturiano ha invertido más de siete millones de euros en el mantenimiento y la mejora del funicular de Bulnes desde 2019, coincidiendo con el 25 aniversario de la puesta en servicio de esta infraestructura que comunica la localidad cabraliega con Poncebos.

Durante una visita al concejo de Cabrales junto al alcalde, José Sánchez, Barbón ha reivindicado la importancia del funicular tanto para los visitantes como para los vecinos de Bulnes, cuya comunicación con el exterior resultaba tradicionalmente compleja. El presidente ha subrayado que el servicio contribuye a mantener la habitabilidad del pueblo y a preservar su entorno.

Barbón también ha reconocido la labor de los expresidentes del Principado Sergio Marqués y Vicente Álvarez Areces, el primero por impulsar la construcción del funicular y el segundo por decidir su continuidad tras asumir la Presidencia en 1999. El actual jefe del Ejecutivo ha destacado la necesidad de reconocer a ambos por sus decisiones para sacar adelante la infraestructura.

El presidente ha defendido que Asturias debe ser, además de un destino turístico, un lugar para vivir y ha insistido en la importancia de atender las necesidades de quienes residen en el territorio y contribuyen a mantenerlo. En este sentido, ha señalado que los vecinos y actividades como la ganadería son fundamentales para conservar el paisaje asturiano.