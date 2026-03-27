El Gobierno asturiano ejecutará en 2028 la autovía entre La Espina y Tineo si no lo hace el Ministerio de Transportes

Archivo - Autovía A-63 (Salas-El Regueirón). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha anunciado este viernes que ejecutará el tramo de la autovía del suroccidente (A-63) entre La Espina y Tineo si no lo hace el Ministerio de Transportes. El Ejecutivo autonómico se marca como plazo máximo para el proyecto de ejecución 2027 y para el inicio de obras, 2028.

Este ha sido uno de los principales anuncios que Calvo ha realizado tras la reunión de la Alianza por las Infraestructuras, que hoy se ha dado cita en el Palacio de los Condes de Toreno de Oviedo para escenificar una vez más la unidad de la política y los agentes sociales de Asturias en torno a las reivindicaciones de la CCAA frente al Ministerio de Transportes de Óscar Puente.

En unas declaraciones a los medios, Calvo ha asegurado que el Principado tomará la iniciativa, con una obra que se incluye ya en la planificación de la Consejería, tanto a nivel de planificación como presupuestaria. "Vamos a proyectar desde La Espina-Tineo una autovía y la vamos a ejecutar si no hay avances por parte del Ministerio", ha asegurado.

Al Ministerio de Transportes, Calvo le ha exigido la finalización de las obras de estabilización del talud de Casazorrina y la apertura en este año del tramo Salas-Cornellana de la autovía, actuación que está condicionada por el argayo ocurrido en 2021 y cuyo retraso es "injustificable" a juicio del Ejecutivo asturiano.

"Este primer tramo entre La Espina y Tineo podemos hacerlo, podemos ejecutarlo con esfuerzo económico y es un salto muy, muy cuantitativo para todo el suroccidente", ha detallado. El consejero ha comparado esta actuación con la realizada entre Bobes y San Miguel de la Barreda en Siero, asegurando que es una obra "viable" que el Ejecutivo puede "asumir con esfuerzo".

Calvo ha criticado además la falta de planificación en el desdoblamiento de los seis últimos kilómetros entre El Regueirón y La Espina. "Si el desdoblamiento no está hecho desde El Regueirón a La Espina, evidentemente para esas fechas, se haría primero un carril, como tenemos ahora desde El Regueirón a La Espina y después el segundo", ha dicho.