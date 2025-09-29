El Gobierno asturiano ve "incongruente" que Queipo (PP) pida terminar con el plazo de la ley de memoria democrática

OVIEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno asturiano y consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, y el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, han aprovechado este lunes la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para tildar de "incogruente" la propuesta realizada en Argentina por el presidente del PP de Asturias, Alvaro Queipo, en referencia a emigrantes españoles.

Fue este sábado cuando Queipo planteó que la ley de Memoria Democrática a la que se pueden acoger los emigrantes españoles, y cuya aplicación vence el próximo mes de octubre, no tendría que tener plazo de finalización para que los hijos y nietos de asturianos puedan solicitar la nacionalidad cuando lo deseen.

Sin embargo, Peláez ha dicho este lunes que el dirigente del PP está defendiendo ahora una posibilidad recogida en unas leyes a las que se ha opuesto.

"El PP votó en contra de las leyes que habilitan este derecho y no solo eso, sino que en el reciente debate de orientación política en la Junta General de Príncipe de Asturias, votaron junto con Vox una resolución que pedía la derogación de las leyes de memoria democrática", ha señalado.

En el mismo sentido, Ovidio Zapico ha comentado que no se puede pedir en Buenos Aires una prórroga para ampliar la fecha para la nacionalidad de los nietos de los emigrantes, por un lado, y por otro, estar en España pidiendo la derogación de la ley de la memoria, que es la que precisamente habilita esa posibilidad. Ha dicho que las manifestaciones de Queipo son "hipocresía".