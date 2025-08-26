El Gobierno de Asturias y el Ayuntamiento de Grado impulsan la ampliación del Palacio Fontela como espacio museístico

El alcalde de Grado, José Luis Trabanco; la alcaldesa de Yernes y Tameza, María Díaz, y el secretario general y el presidente del PSOE de Grado, Jose Ramón Menendez García y Juan Álvarez Granda. - PRINCIPADO

OVIEDO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias y el Ayuntamiento de Grado han firmado este martes un convenio de colaboración para ampliar el espacio museístico del Palacio Fontela, ubicado en el casco histórico de la villa moscona. La actuación, contará con financiación de fondos europeos Next Generation EU, que aportan 225.000 euros, en el marco de la Acción de Cohesión entre Destinos (ACD) del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística del Principado. Este instrumento responde al objetivo de recuperar patrimonio y generar nuevas oportunidades vinculadas al turismo cultural.

El proyecto del Ayuntamiento permitirá rehabilitar tres edificios situados frente al Palacio Fontela para su uso museístico. La intervención se ejecutará en dos fases: una primera de consolidación estructural y recuperación de fachadas y cubiertas; y una segunda, destinada a la adecuación interior de los espacios, con salas de exposiciones, talleres, áreas polivalentes, archivo, conservación e instalaciones. El plazo de finalización de la primera fase, a la que se destina la financiación europea, está previsto para junio de 2026.

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, ha subrayado que "este proyecto demuestra que cuidar el patrimonio también es abrir nuevas oportunidades: más oferta cultural, más atractivo turístico y más actividad económica para Grado".

"La colaboración entre administraciones y los fondos europeos nos permiten dar un nuevo uso a edificios del casco histórico, integrándolos en un museo vivo y accesible que mira al futuro sin perder la memoria. Apostamos por preservar nuestro patrimonio y, al mismo tiempo, por abrir nuevas posibilidades para el turismo en Grado, reforzando su atractivo cultural y económico. Y lo hacemos con una visión amplia: queremos que estas actuaciones contribuyan a redistribuir el turismo en el territorio, para que la llegada de visitantes se extienda a todos los concejos y genere oportunidades en toda Asturias", ha añadido Llamedo.

Asimismo, ha destacado que "con actuaciones como la del Palacio Fontela estamos cuidando la memoria de nuestra tierra y creando espacios que generarán actividad, empleo y desarrollo para los concejos".

La ACD del Principado abarca actuaciones en concejos del Paisaje Protegido del Sueve y de los valles del Pigüeña, Trubia y Cubia, y permite actuar en destinos sin Plan de Sostenibilidad Turística propio, como es el caso de Grado.