El Gobierno de Asturias centrará el acto del Día Internacional de los Derechos Humanos en la sanidad pública y universal

OVIEDO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias celebrará el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, con un acto institucional dedicado al derecho a la salud. El evento incidirá en la importancia de una sanidad pública con cobertura universal, un bien que debe defenderse desde una perspectiva global. La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ha informado este martes sobre esta jornada al pleno del Consejo Asturiano de Cooperación al Desarrollo.

Del Arco participará en la inauguración del acto junto con el vicerrector de Planificación Estratégica y Coordinación de Campus de la Universidad de Oviedo, Juan Carlos San Pedro.

El evento, que organiza la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, incluirá un diálogo entre personas expertas en salud y cooperación internacional. También se debatirán las formas de revertir los retrocesos en la gobernanza sanitaria y su impacto como factor de discriminación en mujeres, adolescentes y niñas. En la mesa participarán Cruz Cuevas Canal, de la Federación de Asociaciones de Medicus Mundi España; Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS); Isolina Riaño, presidenta del Comité Científico de la Sociedad Internacional de Bioética, y José Fernández, presidente de Médicos del Mundo en España. El debate lo moderará Manuel Galán, responsable de la ONGD Matumaini.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) prevé para este año un descenso en la ayuda oficial al desarrollo que oscilará entre el 9% y el 17%. Esta bajada se sumaría a la disminución del 9% registrada ya en 2024. El estudio apunta que el sector de la salud será uno de los más perjudicados.

Por su parte, la OMS advierte de que los brotes de enfermedades que se pueden prevenir con vacunas, como el sarampión, la meningitis y la fiebre amarilla, aumentan en todo el mundo.

Durante el acto del 10 de diciembre también se entregará el IV Premio Derechos Humanos del Principado de Asturias, dotado con 6.000 euros, que este año ha ganado la Unión Nacional de Mujeres Saharauis (UNMS).

El jurado ha reconocido a esta organización "por su decisiva labor en la defensa de los derechos de las mujeres y del pueblo saharaui, tanto en los campamentos como en los territorios ocupados del Sáhara Occidental". Igualmente, ha destacado "su aportación a otras redes y organizaciones de mujeres en el ámbito de la solidaridad internacional".

Fundada en 1974, la Unión Nacional de Mujeres Saharauis es clave en el apoyo a la población que reside en campamentos de refugiados, en los territorios ocupados o en la diáspora, así como en el desarrollo de este pueblo norteafricano. Tiene una función esencial en la lucha por la igualdad de género y la emancipación de las mujeres, al tiempo que contribuye activamente al movimiento de autodeterminación y lucha por la independencia del Sáhara. Su influencia abarca diferentes contextos y su trabajo es un modelo de resiliencia y compromiso en la búsqueda de un territorio libre y soberano.

Más de 63 mujeres están integradas en los trabajos de la UNMS en cada wilaya o provincia. Entre ellas, algunas trabajan a nivel regional y otras en el ámbito local y central.

El Premio Derechos Humanos, convocado por la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, se puso en marcha en 2021 con el objetivo de reconocer a personas o entidades que se hayan distinguido por su lucha a favor de la libertad y los derechos humanos y, especialmente, de quienes han sido objeto de persecución o han sufrido detenciones, condenas o castigos por su compromiso con los valores cívicos.