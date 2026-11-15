El Gobierno de Asturias presentará este lunes 16 el presupuesto de 2027 en la Junta General

Junta General del Principado de Asturias - EUROPA PRESS

OVIEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias presentará ante la Junta General el anteproyecto de presupuestos para 2027 este lunes, día 16 de noviembre.

En un principio, el Ejecutivo trabajaba con el horizonte de hacerlo este jueves 12 de noviembre en un Consejo de Gobierno extraordinario. Unos días antes desde el Ejecutivo han incidido en que las cuentas estaban cerradas y elaboradas, pero aún quedaban distintos aspectos técnicos que aconsejaban aprobar el anteproyecto en el próximo Consejo de Gobierno ordinario.

Así, este lunes, el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, entregará al presidente de la Junta General, Juan Cofiño, el anteproyecto y posteriormente comparecerá públicamente para explicar los pormenores de las cuentas para 2027.