El Gobierno de Asturias refuerza la atención primaria con 120 profesionales más

La consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra, ha informado este miércoles de que el proyecto de presupuestos regionales para 2026 contempla 120 profesionales más en atención primaria. De esa cifra, son 30 plazas para medicina familiar y comunitaria, 30 para enfermería familiar y comunitaria, 15 de trabajo social, 30 de psicología clínica y cinco auxiliares administrativos.

Con este incremento, el 26,01% del capítulo de personal del Servicio de Salud se destinará a este nivel asistencial, ha explicado la dirigente regional en una rueda de prensa sobre las cuentas.

Ha dicho que el presupuesto de 2026 permitirá reforzar las tres líneas estratégicas de la Consejería de Salud: robustecer la atención primaria, mejorar las listas de espera y fortalecer la red de salud mental.

Con una suma global de 2.549 millones, Asturias invertirá 2.525 euros por habitante y se mantendrá entre las comunidades con mayor esfuerzo de gasto en este indicador.

Saavedra ha explicado que la atención primaria es esencial y resulta clave para el sistema sanitario, al resolver la mayoría de los problemas de salud de la población. Para fortalecerla, en 2026 contará con 42 millones más, hasta alcanzar los 698. Esta cantidad representa el 28% del presupuesto total del Servicio de Salud del Principado (Sespa).

En cuanto a inversiones en equipamientos de primaria, ha comentado que el presupuesto de la Viceconsejería de Política Sanitaria prevé una inversión de 11,1 millones en obras de reforma y construcción de nuevos centros.

La dirigente regional ha explicado que la reducción de las listas de espera volverá a ser prioritaria en 2026. El presupuesto reserva más de 69,2 millones para el plan estructural contra las demoras. Además, ha dicho que el Servicio de Salud reforzará su capacidad quirúrgica y diagnóstica.

La salud mental también eleva sus recursos y contará con 97,2 millones, un 3,92% más que este año. Esta consignación permitirá crear 21 plazas: tres de psiquiatría, cinco de psicología clínica, nueve de enfermería, dos de trabajo social, una de auxiliar administrativo y otra de terapeuta ocupacional.

Asimismo, las cuentas reservan fondos para equipamientos relacionados con la salud mental. Por ejemplo, la redacción del Centro de Salud Mental y Hospital de Día Infanto-Juvenil en el área sanitaria de Gijón, que se ubicará en el Centro de Especialidades Avelino González, o el inicio del proyecto del Centro de Salud Mental, Hospital de Día y Comunidad Terapéutica del Valle del Nalón, en el antiguo Colegio de La Salle (Ciañu).