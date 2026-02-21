El Gobierno de Asturias valora con "cautela" la decisión del Tribunal Supremo de EEUU sobre los aranceles de Trump

20 February 2026, US, Washington: US President Donald Trump arrives at the James Brady Press Gallery of the White House to give remarks on the Supreme Court's tariff decision and announced a new 10\% tariff on all countries. Photo: Andrew Leyden/ZUMA Pres - Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo de Asturias, Borja Sánchez, ha afirmado que la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre los aranceles impuestos por la Administración Trump es "una muy buena noticia", pero ha pedido "cautela" a la espera de conocer la estrategia que seguirá el presidente estadounidense.

"Yo lo valoraría como una muy buena noticia, pero de momento con cautela" porque "la administración Trump siempre busca recovecos para tratar de imponer esta guerra arancelaria". En unas declaraciones remitidas a los medios, ha explicado que el Gobierno asturiano esperaba que el impacto de estos aranceles en las exportaciones de la región se produjera en 2026.

La decisión del Tribunal Supremo, ha dicho, abre la puerta a que caigan los aranceles, poniendo fin a una "guerra arancelaria" que "todo el mundo" considera que "no puede llevar a ningún lugar bueno".