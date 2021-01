El Gobierno autoriza la licitación de las obras de renovación integral de vía entre Gijón y Laviana

OVIEDO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), a licitar, a través de Adif, el contrato de obras de ejecución del proyecto de construcción de la renovación integral de vía en el tramo Gijón-Laviana, de la Red de Ancho Métrico de Asturias.

Según información del Ejecutivo central, el contrato tiene un plazo de ejecución de 22 meses y cuenta con un valor estimado de 47.164.610,25 euros (IVA no incluido), de los cuales 29.462.484,47 euros (IVA no incluido) corresponden al presupuesto de obra y los restantes 17.702.125,78 euros (IVA no incluido) a suministros y servicios necesarios para la ejecución de las obras.

El tramo Gijón-Laviana, comprendido en la Red de Ancho Métrico de Asturias, comienza en el punto kilométrico (p.k.) 000/855, en la Estación de Gijón- Sanz Crespo y se prolonga hasta Laviana, en el p.k. 49/803. "En los últimos años, este tramo ha sido objeto de renovaciones puntuales, pero Adif se comprometió a llevar a cabo una renovación, adecuación y modernización integral de la línea, que incluyera la corrección y mejora, tanto de la infraestructura como de la superestructura de los 49 kilómetros de vía del tramo", apunta el Gobierno en nota de prensa.

En líneas generales, el proyecto incluye las actuaciones necesarias para renovar infraestructura y vía, el saneamiento y mejora de algunos túneles, la consolidación de taludes, así como la adaptación y mejora del firme de varios pasos a nivel incluidos en el tramo Gijón-Laviana.

"Todo ello posibilitará la mejora en la calidad de rodadura y se traducirá en una infraestructura más moderna y estable, que requerirá menor mantenimiento y permitirá aumentar los parámetros de fiabilidad de la infraestructura, con el consiguiente beneficio para el tráfico ferroviario", señalan desde el Ejecutivo.

Estas obras pretenden contribuir a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 9, que tiene entre sus metas desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad.