El Gobierno estudia subvencionar la construcción de viviendas del Plan Llave como el Principado en Peritos

GIJÓN, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo de Gijón, Jesús Martínez Salvador, ha señalado este martes que la posibilidad abierta por el Ministerio de usar el remanente de 2024 para inversiones financieramente sostenibles va a permitir que el Ayuntamiento tenga más margen presupuestario a la hora de poder lanzar el plan llave.

Martínez Salvador, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha indicado que son conscientes de que tal como está el sector de la construcción y el módulo de vivienda protegida, para los constructores no es demasiado interesante construir este tipo de vivienda.

Dicho esto, ha recalcado que las administraciones pueden ayudar a que pueda ser interesante, a lo que ha apuntado que están estudiando cómo reformular las licitaciones que han sacado del Plan Llave, para que pueda tener mayor concurrencia de empresas.

El edil se ha mostrado en este punto optimista sobre que lo van a poder lograr y ha agregado que, si el sector necesita un complemento económico para que pueda construir y vender al precio del módulo, pues las administraciones pueden estar complementando la cantidad necesaria.

En este sentido, ha recordado que el Principado lo hizo en su día con el proyecto del antiguo solar de Peritos, donde se subvencionó un porcentaje del valor de cada piso de construcción. Según él, aproximadamente, en ese caso, fue de 40.000 euros y se contó con fondos europeos.

Acerca del remanente, ha precisado que si bien no puede afirmar que eso se pueda considerar una inversión financieramente sostenible para poder hacer uso del remanente de 2024, sí que este dinero puede ir a otras inversiones y liberar presupuesto que destinar al Plan Llave.

Con respecto a la negociación con el Principado para la cesión de parcelas y construcción de vivienda pública, el concejal ha asegurado que "avanza", pero sin ninguna novedad por el momento.

DESAVENENCIA CON EL PP

Por otro lado, preguntado por la llamada al orden del presidente del PP gijonés, Andrés Ruiz, para no airear desavenencias entre los dos socios de Gobierno, Foro y PP, ha remarcado que lo conveniente es centrarse en lo importante, que es trabajar por Gijón y en los proyectos que hay en marcha.

"Tenemos muchos asuntos y muy importantes para el futuro de nuestra ciudad en el horizonte temporal cercano y eso es en lo que nos centramos", ha insistido, a lo que ha señalado que no van a perder ni mucho ni poco, nada de tiempo, en otras cuestiones.

Para Martínez Salvador, la mejor muestra del pacto de gobierno es que hace "muy poquito" se aprobaron los terceros presupuestos de este mandato los más altos de la historia de Gijón, con los que todas las concejalías van a poder trabajar desde que se habilitó este ejercicio el pasado día 1 de enero.

Sobre la desavenencia con el PP, ha indicado que son cuestiones que van inherentes a tener un Gobierno municipal, donde se gestionan muchas cuestiones, muchos aspectos, muchos contratos, que al final es un volumen presupuestario muy grande.

Dicho esto, ha restado importancia a la polémica y ha defendido la potestad de la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, en pedir un informe acerca de la contratación hecha por Emulsa para la gestión de los contenedores rojos, de ropa usada.

"Emulsa actuará de la mejor manera posible", se ha mostrado convencido, para después justificar la actuación de Moriyón, pro ser la máxima autoridad de Gijón y tras tener conocimiento de que hay un recurso de una entidad como Caritas, con la que el Ayuntamiento tiene unos lazos históricos "muy profundos".

"Que menos que la alcaldesa deba garantizar que se hace todo y se obra con la mayor seguridad jurídica", ha insistido Martínez Salvador, que ha recalcado que no es la primera vez ni la segunda vez que la alcaldesa tiene que pedir un informe.

"Una vez que el informe está redactado y ya obra el poder de los competentes, pues ellos tendrán que resolver como mejor consideren", ha agregado el edil.