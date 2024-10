El Gobierno fija servicios mínimos en RTVE para la huelga de mañana, que no afectará a la retransmisión de los Premios

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta interina de la Corporación RTVE, Concepción Cascajosa, determinará el personal mínimo necesario para garantizar los servicios mínimos esenciales de cara a la huelga convocada para este viernes 25 de octubre por los trabajadores. Con todo, no afectará a la retransmisión de los Premios Princesa de Asturias, ya que se considera servicios esenciales de cara a la huelga promovida por trabajadores de la Corporación, con el respaldo de CGT.

Según la orden del Ministerio de Hacienda, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el personal mínimo no podrá superar el 15 por ciento de la totalidad de sus plantillas en la Comunidad de Madrid.

Este porcentaje alcanzará hasta el 20 por ciento en los centros de producción de RTVE en Barcelona (Cataluña), Las Palmas y Tenerife (Canarias). Sin embargo, no se aplicará el porcentaje máximo del 20 por ciento a los centros territoriales de RTVE ni a las unidades informativas.

El Ejecutivo justifica dicha medida porque en los "centros territoriales y unidades informativas la programación en desconexión se limita a los informativos regionales, habiéndose ajustado su plantilla estrictamente a la producción y emisión de dichos programas, por lo que el personal mínimo que se designe respectivamente para TVE y RNE, deberá garantizar el servicio esencial", atendiendo a "la estructura concreta de cada centro territorial y unidad informativa".

El porcentaje del 15 por ciento aplicará también a la Dirección de Contenidos y Programas de TVE y RNE respectivamente, "para garantizar la programación en directo de programas informativos-entretenimiento, exclusivamente en lo que a la parte de información de actualidad e inmediatez se refiere". Para calcular dicho porcentaje se tendrá en cuenta las plantillas adscritas a dichas direcciones.

No se establecerán servicios mínimos en el Centro territorial de Sant Cugat (Barcelona) en cuanto a la programación no informativa se refiere, ni en Radio 3, Radio Clásica, Clan y Teledeporte. El personal mínimo de la Corporación en las unidades de seguridad, medicina, informática y mantenimiento no superará el 10 por ciento y para calcular el porcentaje se tendrá en cuenta la plantilla adscrita.

En la resolución, recogida por Europa Press, se considera servicio esencial la producción y emisión y retransmisión en TVE, RNE y en RTVE.es de los programas informativos, en sentido estricto en cuanto a su contenido limitándose, en general, a la inclusión de noticias o informaciones que sean de actualidad y tengan la inmediatez necesaria para garantizar el cumplimiento del derecho a la información de la comunidad.

La retransmisión de la entrega de los Premios Princesa de Asturias en TVE, RNE y RTVE.es; la retransmisión del partido de la Selección Absoluta femenina de fútbol frente a Canadá el 25 de octubre en la fase de preparación Euro 2025; y la programación y difusión en TVE, RNE y en RTVE.es de las declaraciones o comunicaciones oficiales de interés público a que se refiere el artículo 27 de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y Televisión de Titularidad Estatal también se consideran servicios esenciales de cara a la huelga promovida por trabajadores de la Corporación, con el respaldo de CGT.

Finalmente, indica que "durante la celebración de la huelga deberá quedar garantizada la seguridad de las personas, de las instalaciones y del material, asegurándose, además, por el comité de huelga que, a la finalización de ésta, los distintos centros y servicios se encuentren en situación de funcionamiento normal, todo ello de conformidad con la normativa legal aplicable" y los servicios esenciales "no podrán ser perturbados por alteraciones o paros del personal designado para su prestación". "Caso de producirse, serán considerados ilegales y quienes los ocasionaren incurrirán en responsabilidad, que les será exigida de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente", establece.