El Gobierno homenajea en Luanco a dos vecinos de Gozón deportados a campos de concentración. - PRINCIPADO

OVIEDO/GOZÓN 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias, a través de la Dirección General de Memoria Democrática, colocó este viernes en Luanco dos nuevas piedras de la memoria, denominadas Stolpersteine, en homenaje a José Manuel Artime Fernández y Agustín Menéndez Fernández, dos vecinos de Gozón que sufrieron la barbarie nazi tras su deportación desde Francia a campos de concentración.

La directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, rechazó la idea de que estas acciones lleguen tarde. "Creo que nunca el mundo estuvo tan dominado por el fascismo como está hoy en día desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero que no llegamos tarde, creo que llegamos en el momento de volver a plantar cara", manifestó.

Collado indicó además que el mejor homenaje a quienes sufrieron la barbarie nazi es "seguir luchando y seguir haciendo frente a este fascismo" en defensa de la justicia social y la paz. Asimismo, destacó la fortaleza del movimiento memorialista asturiano, cuya labor de décadas ha cristalizado en una Ley de Memoria Democrática que permite a las administraciones públicas ejecutar políticas de reparación.

La directora general vinculó este acto de reparación en Luanco con los recientes resultados de la exhumación llevada a cabo por la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos en el concejo de El Franco, de la que depende el departamento de Memoria Democrática de Asturias. En esta intervención, el hallazgo de seis cuerpos en una fosa donde inicialmente se buscaba a tres personas ha culminado con la identificación genética de cinco de ellas.

"Noventa años después, hay nietos, hay sobrinos y sobrinas que van a volver a poder llevar esos restos a los panteones familiares y, por fin, aunque sea en la muerte, reencontrarse con sus familias", destacó Collado, quien definió este proceso como la "forma correcta de ejercer la reparación pública".

Collado conlcuyó su intervención evocando la biografía de la deportada riosellana Rita Pérez, cuya frase de vida ha propuesto como hoja de ruta para la sociedad actual: "Hicimos lo que tuvimos que hacer, porque lo que teníamos enfrente era el fascismo", decía esta mujer. Siguiendo las palabras de Rita, hagamos lo que tengamos que hacer, pero paremos al fascismo", dijo.

Durante la ceremonia, en la que estuvieron presentes familiares de José Artime, como Ramón Sirgo Ovies, se puso de relieve la importancia emocional de estas placas, que para los allegados suponen el "cierre de un círculo" y el fin de una situación de incertidumbre que ha marcado a varias generaciones. Junto a ellos también quisieron estar presentes miembros de la masonería, toda vez que José Artime fue un miembro activo de la Logia Masónica de Toulouse.