El Gobierno local consultará a la Red de Entidades de Inclusión Activa sobre el traslado del Albergue Covadonga

GIJÓN, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón reunirá a la Red de Entidades de Inclusión Activa (Redia) en el marco de la búsqueda de una solución al traslado temporal del Albergue Covadonga.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, la cita, que tendrá lugar este próximo miércoles, estará presidida por la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, y contará con la presencia de las 21 entidades que conforman la citada Red.

El encuentro forma parte del proceso puesto en marcha por Moriyón para encontrar una vía de acuerdo y de garantías para el traslado temporal de los usuarios del Albergue mientras dure la reforma integral del edificio, cuyo inicio está previsto para el próximo mes de abril.

"Resulta evidente colocar a la Redia en el centro de la solución y darle un papel protagonista en el proceso", ha apuntado la alcaldesa, quien ha reivindicado que Gijón es una ciudad que cuenta con recursos diferenciales a la hora de combatir el sinhogarismo "y es importante aprovecharlos", ha resaltado.

Desde el Ayuntamiento han recordado que ya han mantenido reuniones tanto con los vecinos de Poniente como con la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV), a fin de conocer su punto de vista sobre la situación. De igual forma, Moriyón se reunirá en los próximos días con la asociación de vecinos de El Natahoyo.