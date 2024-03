El Gobierno local, dispuesto a reconsiderar su rechazo al Mundial si le presentan un plan financiero "realista"

"El Ayuntamiento solo no puede, necesita apoyo", afirma Martínez Salvador



GIJÓN, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez Salvador (Foro), ha sido tajante este martes al señalar que una vez manifestado el interés municipal porque el estadio de El Molinón pueda ser sede del Mundial de Fútbol de 2030, deben ser otros interesados en el proyecto quienes presenten un plan financiero con apoyo económico detrás.

El edil ha justificado que el Ayuntamiento no podría hacer un planteamiento financiero porque no sabe la capacidad económica de otras instituciones y ha rechazado que no buscar inversores para dar soporte económico a la candidatura sea "falta de ambición".

"No vamos a dar pasos en falso", ha apuntado Martínez Salvador, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa en el Consistorio gijonés, en la que ha incidido en que el Ayuntamiento, mientras no tenga conocimiento de que cualquiera otra de las partes se involucre económicamente en la candidatura, no va a reconsiderar su postura de rechazo a optar al Mundial.

Sí que ha señalado que el Ayuntamiento ha estudiado cómo han llegado a un modelo de "éxito" en otras ciudades, donde tanto al Administración local como la regional y el club deportivo ponen una parte. "Aquí no hay nada de eso", ha asegurado. "Si hay interés empresarial, aquí estamos para escucharlo", ha sostenido.

"No nos movemos de lo que llevamos diciendo semanas", ha remarcado el portavoz del Gobierno municipal, quien ha reiterado que no tienen constancia de que "nadie", aparte del ayuntamiento, haya dado un apoyo "decidido" para ser sede del Mundial.

En cualquier caso, ha apuntado que parece ser que el plazo para presentar candidatura no finalizó, por lo que si reciben apoyo de otras administraciones y otras entidades, podrán estar en la carrera por la candidatura.

Ha recalcado, eso sí, que el Ayuntamiento no va a tomar "nunca" una decisión que pueda comprometer el futuro de las arcas públicas, a lo que ha indicado que si hay un planteamiento "realista", lo estudiarán.

En cuanto al apoyo económico que según el Grupo Municipal Socialista comprometió el Principado, ha indicado que eso "lo dirá el PSOE". Ha precisado, en este punto, que el Gobierno autonómico dijo que colaborará, "pero no está detallado", ha advertido.

Sobre ello, ha remarcado en el caso de Zaragoza la carga financiera está repartida en tres, mientras que en alguna otra ciudad se siguió otro modelo.

Con base a ello, ha asegurado que si hay reparto equitativo de las cargas, el Ayuntamiento estaría a favor de la candidatura, siempre que haya un proyecto "realista", del que formen parte administraciones, el Sporting y empresas.

Preguntado por la campaña en mupis en la que el Ayuntamiento reflejaba su decisión de no presentar candidatura para el Mundial, ha negado que pueda tomarse como falta de respeto al Sporting.

Ha explicado, asimismo, que el coste de la campaña fue de en torno a 200 euros para la impresión de carteles, a lo que ha opinado que no parece una cantidad "demasiado importante".

"Es una campaña motivacional", ha defendido, a lo que ha argumentado que muestra que "el Ayuntamiento solo no puede, necesita apoyo". Además, refleja que la ciudad es "bastante importante" de por sí.

"Es una campaña sin más", ha insistido. Dicho esto, ha indicado que si con ello consiguen socios para este proyecto de candidatura del Mundial, será la campaña "más exitosa" a coste casi cero.

En cuanto al estadio de El Molinón, ha apuntado que salvo mantenimiento de más calado que corresponde al Ayuntamiento, lo otro es competencia del "inquilino", con referencia al Sporting.

Sobre la reforma del estadio, necesaria para ampliar el aforo y optar a ser sede del Mundial, ha dejado claro que lo que no van a hacer es estudiar el proyecto que había de 2010, al opinar que debe estar a la altura del momento actual.

Por otro lado, ha indicado que tampoco tienen en mente llevar al Pleno ninguna iniciativa en tanto no haya una decisión final sobre la candidatura. Ha ironizado, incluso, con que si la registraran, en tanto que no se debate, "el PSOE podría cambiar de opinión de aquí a allá".