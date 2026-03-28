El gobierno local de Gijón irá decidiendo puntualmente los espacios de esparcimiento de perros

Archivo - Playa de San Lorenzo, en Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Gijón irá decidiendo puntualmente los espacios en los que los vecinos puedan soltar a sus perros. Será en base a criterios "técnicos y científicos", según ha explicado este sábado en una rueda de prensa el concejal delegado de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Gijón, Rodrigo Pintueles.

Ha indicado que la ordenanza municipal de protección y tenencia de animales no fijará unos criterios rígidos. Es el órgano de gobierno local el que, a propuesta de al consejería competente, determinará la inclusión o exclusión de espacios para la libre circulación de perros.

"Según las estimaciones que barajamos hasta el momento, lo más probable es que esa regularización y reordenación de las zonas de suelta canina se saldará con un incremento de los actuales espacios aproximadamente en un 15%", ha comentado Pintueles.

La previsión es que el texto de la nueva ordenanza se someta a la aprobación la Junta de Gobierno antes de que finalice la primera quincena de abril.

Tras la aprobación de la Junta de Gobierno se remitirá entonces a los grupos municipales la documentación íntegra del expediente, se abrirá el trámite y presentación de enmiendas, se celebrará el correspondiente debate y el texto será dictaminado por la Comisión con carácter previo a su votación final por el Pleno Municipal. Esperan terminar con los trámites antes del verano.