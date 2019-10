Gobierno y oposición apuestan por defender una posición común en la negociación de la financiación autonómica

Actualizado 15/10/2019 13:54:24 CET

El presidente del Principado, Adrián Barbón, preside la mesa de estudio sobre la reforma de la financiación autonómica, junto a la consejera Ana Cárcaba y los portavoces de la Junta General del Principado de Asturias. - ARMANDO ÁLVAREZ

OVIEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha mostrado este martes su apuesta por una posición común con los grupos de la oposición en Asturias de cara a la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica. Desde los diferentes partidos políticos con representación en la Junta General, los portavoces han coincidido en resaltar la necesidad de llegar a esta postura conjunta que sirva para defender las singularidades de Asturias en el nuevo sistema.

El dirigente asturiano ha presidido este martes la primera mesa de estudio sobre la reforma de la financiación autonómica, a la que han asistido los portavoces de todos los grupos parlamentarios de la Junta General y la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba.

Al término de la reunión, que se ha dilatado poco más de una hora, el presidente ha querido remarcar que su Gobierno busca un "gran consenso" en este asunto. Así, se ha mostrado confiado en que, si los grupos políticos dejan de lado el "partidismo" y piensan en los intereses de Asturias, de esta mesa hoy constituida "tiene que salir una respuesta común".

La intención del Gobierno es continuar reuniéndose con los grupos parlamentarios para llegar a un documento "lo más consensuado posible" en el que "más o menos" todos los partidos puedan ser parte. En concreto, pretende el regidor autonómico, esta postura común debe girar en torno a la idea principal de que la nueva financiación tenga en cuenta el "coste real y efectivo" de los servicios, el envejecimiento de la población o el encarecimiento de los servicios a causa de la orografía.

En definitiva, Barbón ha planteado al resto de grupos un modelo que "piense en el devenir de Asturias" y que permita "poner solución a la infrafinanciación de las comunidades autónomas". Para ello el Gobierno ha entregado a los partidos un borrador "muy inicial" en el que también hay una "referencia lógica" a la necesidad de que haya un sistema de armonización fiscal. Sin querer "privar de margen de maniobra" a las autonomías, Barbón considera necesario modificar este aspecto que actualmente "genera dumping fiscal y una competencia que no responde a un modelo armonizado".

Este acuerdo, ha añadido, deberá ser multilateral y "fruto de consenso" también con otras comunidades autónomas. A este respecto Ana Cárcaba ha señalado que Asturias buscará acuerdos con otras autonomías que compartan los planteamientos asturianos como Castilla y León, Aragón o Galicia, sin descartar otras autonomías. "Hará más fuerte nuestra postura en la negociación", ha apuntado.

VOLUNTAD DE ACUERDO DE LA OPOSICIÓN

Tras la reunión, la portavoz en la Junta General del Principado de Asturias del principal grupo de la oposición, Teresa Mallada (PP), ha mostrado su voluntad de consenso en esta materia y ha dicho a los periodistas que espera que Barbón defienda los intereses de los asturianos "por encima de cualquier otra cosa".

Desde el PP han apuntado al Gobierno que se debería tener cuenta en el reparto de los fondos el número tan elevado de parados de más de 55 años y de larga duración que existen en Asturias, así como el hecho de que el Principado sea la comunidad autónoma con una tasa de actividad más baja. Mallada también solicita que el fondo de convergencia tenga en cuenta el producto interior bruto (PIB) per cápita y no la renta per cápita.

También ha hablado del encuentro la portavoz de Ciudadanos, Laura Pérez Macho, quien calcula que la mesa para hablar de la reforma de la financiación autonómica se activará a mediados del año que viene. Ha pedido al Gobierno que, además de reclamar más ingresos, efectúe un "esfuerzo" a la hora de gestionar el gasto público. Así, ha solicitado un estudio del coste actual de los servicios, para analizar cómo se puede gestionar de una manera "más eficiente".

Ciudadanos también plantea que exista "más transparencia" y simplificación en todo lo que tiene que ver con una financiación autonómica que evite las "diferencias entre españoles" y que respete principios constitucionales como el de la igualdad.

Por parte de Foro su portavoz Adrián Pumares ha recordado la predisposición de su partido a llegar a acuerdos en esta materia siempre que el diálogo se centre en "defender los intereses de Asturias y de los asturianos". Ha criticado en este punto cómo el presidente Pedro Sánchez trató de "abrir el melón" de la financiación de manera "bilateral" con determinadas comunidades.

Este, ha dicho, debe ser un debate "multilateral" en el que el Principado pueda defender sus "peculiaridades" y un sistema "justo" que respete los principios constitucionales de solidaridad e igualdad entre españoles y territorios.

Buena disposición ha encontrado también la portavoz de IU, Ángela Vallina, quien al término de la reunión ha destacado que "es posible" llegar a un consenso en esta materia en Asturias.

Ha considerado acertado abordar este asunto "fuera de la campaña electoral" del próximo 10 de noviembre, y ha señalado que es "fundamental" buscar alianzas con regiones que están en "situaciones muy parecidas" a Asturias, con problemas "muy similares" de financiación.

INSULARIDAD ASTURIANA

Por parte de Podemos, su portavoz Lorena Gil ha dicho que el Gobierno de Asturias debe incorporar otras cuestiones como la necesidad de contar con un sistema de escuela de 0 a 3 años público y gratuito o la necesidad de compensar a Asturias por la contaminación que ha padecido mientras ha producido electricidad para otros territorios.

Además, Gil ha dicho que debería reclamarse un concepto que vendría a ser "una especie de insularidad", en relación a los problemas de conectividad que tienen los asturianos cuando quieren entrar o salir del Principado, con un peaje muy elevado por carretera o con una conexión ferroviaria deficiente. Por último, Gil ha dicho que debería compensarse a Asturias por la brecha salarial existente.