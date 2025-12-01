El Gobierno quiere tener el próximo verano listo el marco legal para aplicar la nueva tasa turística

Archivo - Playa de San Lorenzo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias tiene la intención de aprobar una ley que dé cobertura a la nueva tasa turística para que pueda aplicarse a los visitantes al Principado en el verano de 2026. Este asunto fue uno de los puntos de acuerdo entre el Ejecutivo asturiano y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé para garantizar la aprobación del proyecto de presupuestos del Principado correspondiente a 2026.

En la rueda de prensa en la que ha presentado las cuentas, el consejero de Hacienda y Fondos Europeos del Principado, Guillermo Peláez, ha indicado que serán los ayuntamientos los que decidan voluntariamente si aplican o no esa tasa.

"Nosotros solo vamos a darles el marco jurídico, el paraguas a través del cual ellos van a poder cobrar o no esa tasa turística", ha insistido a preguntas de los periodistas sobre el asunto.

En cuanto a las personas que lleguen a Asturias en cruceros, Peláez ha comentado que el Gobierno quiere habilitar a que los ayuntamientos que así lo decidan puedan cobrar también a los cruceristas que pernocten, en este caso, en las aguas de la ciudad.

El consejero ha señalado que el dela tasa turística es un debate al que se ha de acudir "sosegadamente", siendo conscientes de que significa una "fuente de recursos que atiende a una nueva realidad". Además, ha rechazado las "críticas anticipadas sin conocer el contenido propio de esta tasa".